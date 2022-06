Prêmio Fapeam de CT&I recebe inscrições até dia 27 de junho

Com investimento de mais de 300 mil, a iniciativa vai premiar pesquisadores, professores e profissionais de comunicação

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está com inscrições abertas para a chamada pública do Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)-Edição 2022. As inscrições devem ser realizadas até às 17h do dia 27 de junho, por meio da plataforma SigFapeam, disponível emwww.fapeam.am.gov.br.



Com investimento superior a R$ 300 mil, podem concorrer à premiação pesquisadores, profissionais da área de comunicação e professores que coordenaram projetos desenvolvidos no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE), edições 2020 e 2021.



A premiação visa reconhecer publicamente e premiar pesquisadores, professores e profissionais de comunicação, com relevante atuação para o conhecimento científico, tecnológico, inovativo, social, ambiental e para o desenvolvimento econômico do Amazonas. A cerimônia de premiação ocorrerá no mês de novembro.

Categorias



A premiação está distribuída nas seguintes categorias: Pesquisador Destaque, Pesquisador Inovador, Profissional de Comunicação e Professor Ciência na Escola. Cada categoria possui subcategorias especificadas na chamada. Os candidatos poderão se inscrever em apenas uma das categorias/subcategorias. Em cada uma das subcategorias serão premiados os classificados em 1º lugar.



Pesquisador Destaque

Podem participar doutores, que ao longo de sua trajetória tenham contribuído na conversão do conhecimento gerado a partir das pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação em benefícios diretos ou indiretos para o desenvolvimento e o bem-estar da população do Amazonas.

Pesquisador Inovador

Nesta categoria, concorrem pesquisadores com título de doutor, que tenham gerado inovação, do tipo radical ou incremental, para o setor empresarial ou para o setor público.

Professor Ciência na Escola – Categoria destinada a professores que desenvolveram projetos de pesquisa em escolas públicas estaduais no Amazonas e municipais de Manaus, no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE), edições 2020 e 2021.

Profissional de Comunicação

Concorrem profissionais de comunicação com atuação no Amazonas, portadores de carteira de trabalho, contrato de trabalho e/ou declaração que comprove sua atuação laboral.



O 1º colocado em cada subcategoria nas categorias Pesquisador Inovador e Pesquisador Destaque serão indicados para a etapa nacional do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação – Professora Odete Fátima Machado da Silveira – Edição 2022. Profissionais de Comunicação também concorrem à premiação nacional.

Confira a chamada pública do Prêmio Fapeam de CT&I-Edição 2022:http://www.fapeam.am.gov.br/editais/premio-fapeam-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-edicao-2022/