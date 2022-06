Riacho Fundo e Taguatinga sem energia nesta quarta (15), para manutenção

Riacho Fundo e Taguatinga terão endereços afetados pela falta de energia nesta quarta-feira (15). O motivo do desligamento programado é a substituição da rede convencional pela rede compacta protegida. Os serviços começam às 8h30, a partir de quando será interrompido, temporariamente, o fornecimento.

No Riacho Fundo, o desligamento está previsto para durar até as 16h, afetando as seguintes localidades: QN 14-B, conjuntos 1 (lotes 1 a 12 e 20 a 34), 2 (lotes 1 a 22), 3 (lotes 1 a 8 e 20 a 22), 4 (lotes 1 a 8 e 10 a 22), 5 (lotes 1 a 25, 25/27 e 28 a 34) e 6 (lotes 3 a 18 e 20); QN 14-C, Conjunto 1, Lote 1; QN 14-D, conjuntos 2 (lotes 17 a 21), 3 (Lote 12), 4 (lotes 17, 18 e 37), 5 (lotes 1 a 28), 6 (lotes 1 a 20), 7 (lotes 1 a 20), 8 (lotes 1 a 14, 15 e 16 a 20), 9 (lotes 1 a 18); e QN 14-F, conjuntos 1 (lotes 4 e 7 a 18) e 2 (lotes 1, 2 e 5 a 35).

Em Taguatinga, o desligamento vai durar um pouco menos: das 8h30 às 14h. Ficam sem energia os lotes 2, 3, 5, 16, 18 e 25 da QS 5, além das ruas 100 (lotes 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37 e 39), 110 (lotes 2, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28), 110-A (Lote 12), 111 (lotes 1 a 8), a 120 (Lote 19), 125 (Lote 1), 130 (lotes 1, 2, 3 a 9, 11, 12, 13 e 15), 300 (blocos 1, 2, 4, 5, 6, 7) e 320 (lotes 1, 2 e 5 a 16).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.