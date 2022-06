Iluminação exterior do Memorial JK é substituída por LED

Localizado no canteiro central do Eixo Monumental, o Memorial JK foi construído para homenagear o 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Como forma de destacar um dos monumentos mais importantes de Brasília, a CEB Ipes substituiu 200 luminárias convencionais por modelos LED, que potencializam a iluminação pública do museu e toda a área ao redor.

A nova iluminação realça o contraste de luz que evidencia a beleza das esculturas em torno do Memorial JK | Fotos: Divulgação/CEB Ipes

Das 200 novas luminárias LED, 154 são projetores instalados no solo, que fazem um contraste de luz para evidenciar a beleza das esculturas. “Brasília é lembrada por seus monumentos e arquitetura, então precisamos evidenciá-los no período noturno, trazendo conforto e segurança para quem passeia na capital federal”, afirma o presidente da CEB, Edison Garcia.

Os recursos para a nova iluminação do Memorial JK são provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), no valor de R$ 209 mil. Para além da melhor luminosidade do local, as luminárias LED também são mais econômicas, reduzindo em até 40% os gastos com energia na conta da Administração Regional do Plano Piloto.

*Com informações da CEB Ipes