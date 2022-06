Mosaicos homenageiam Brasília e cerrado em estações de metrô

A artista plástica mosaicista Cida Carvalho e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) inauguram nesta quarta-feira (15), às 10h, na Estação Central (Rodoviária do Plano Piloto), o projeto Arte nos Trilhos, que tem objetivo de despertar a atenção do público para a arte do mosaico, presenteando Brasília, em seus 62 anos, com arte e cultura, intenção da artista ao idealizar o projeto.

Cida Carvalho trabalha com mosaicos há 27 anos e, em Brasília, tem trabalhos em igrejas, embaixadas e parques | Fotos: Ascom/Metrô -DF

A partir dessa parceria entre a artista plástica e o Metrô-DF, por meio da Gerência de Projetos Especiais, serão expostos e doados três painéis em mosaico para o Metrô de Brasília: um será destinado à Estação Central; outro, à Estação 106 sul; e outro, à Estação 112 sul.

“O Metrô-DF tem reforçado a cada dia seus laços com a cultura e a arte, abrindo as estações para receber os projetos de vários artistas” Handerson Cabral, presidente do Metrô-DF

O primeiro mede 12 m² e tem como tema a construção de Brasília. O segundo, com 18 m², traz a temática da paisagem urbana do metrô e do Cine Brasília. O terceiro de 8 m², com o tema sobre a fauna e a flora do Cerrado, foi realizado em regime de oficina de capacitação como contrapartida social para o Coletivo de Mulheres com Deficiência do DF.

Os painéis doados ao Metrô ficarão instalados permanentemente. Mas, durante 30 dias, serão realizadas visitas guiadas de escolas e grupos, além de bate-papo sobre temas sociais relevantes. Outro destaque é o lançamento de um catálogo (previsto para 1º de julho), que conta a história de todo o projeto – da idealização à execução, documentando o processo de produção dos três painéis.

Por dia, cerca de 130 mil pessoas passam pelas estações, entre trabalhadores, estudantes e turistas. O impacto das obras, portanto, será considerável. Cida lembra que no mundo inteiro há obras de arte nas estações de metrô: “Temos artistas brasileiros que fizeram belas obras para metrôs norte-americanos; em São Paulo, existe um projeto de arte no metrô desde os anos 1970; artistas como Tomie Otake e Claudio Tozzi têm sua marca em obras expostas nos metrôs de São Paulo”.

“Não é uma ideia nova, mas Brasília é uma cidade muito contemporânea e eclética. Nosso objetivo é presentear Brasília e seus habitantes nos seus 62 anos com arte e cultura” Cida Carvalho, artista plástica

“Não é uma ideia nova, mas Brasília é uma cidade muito contemporânea e eclética. Merece e aceita muito bem obras artísticas. Nosso objetivo é presentear Brasília e seus habitantes nos seus 62 anos com arte e cultura”, acrescenta a artista plástica. O projeto é aportado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, ressalta a importância do projeto. “O Metrô tem reforçado a cada dia seus laços com a cultura e a arte, abrindo as estações para receber os projetos de vários artistas. Em especial, estamos orgulhosos de fazer parte do projeto Arte nos Trilhos, por meio do trabalho primoroso de Cida Carvalho, que tem uma interface importante com a educação e a inclusão de mulheres com deficiência.”

A artista

Artista plástica mosaicista, Cida Carvalho trabalha com mosaicos há 27 anos. É autora dos trabalhos que decoram as unidades da rede de restaurantes Dona Lenha, onde pisos, paredes e bancos exibem cenários inspirados nas obras do festejado arquiteto catalão Antoni Gaudí.

A artista é presidente da ACAV (Associação Candanga de Artistas Visuais do DF), acadêmica e diretora de Relações Internacionais da Academia Internacional de Cultura do DF e membro do Conselho da Mulher Empresária do DF.

Cida tem no currículo diversas exposições nacionais e internacionais e em Brasília tem obras em igrejas, embaixadas e parques. Parte desse trabalho está reunido no catálogoCida Carvalho. Mosaico. Luz. Formas. Poesia, lançado em 2017.

A artista sempre insere em seus projetos o viés social. Tem formação em arteterapia e trabalhou durante sete anos em uma clínica de desenvolvimento humano com mulheres, o que lhe trouxe ainda mais experiência para aplicar em seu estúdio na Asa Norte.

Serviço:

Exposição Arte nos Trilhos

Locais: Estação Central (rodoviária do Plano Piloto); Estação 106 Sul e Estação 112 Sul

Abertura: dia 15/6, às 10h, na Estação Central

Os painéis ficarão instalados permanentemente, mas até 17/7, de terça a domingo, das 14h às 20h, serão realizadas visitas guiadas de escolas e grupos, além de bate-papos.

Mais informações no site da artista.

*Com informações do Metrô-DF