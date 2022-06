Mais 2,5 mil pessoas ganham novas oportunidades no RenovaDF

O 6º Ciclo do RenovaDF foi aberto nesta terça-feira (14), no ginásio regional da Ceilândia, na QNN 16, onde o governador Ibaneis Rocha desejou sucesso aos novos alunos | Fotos: Renato Alves / Agência Brasília

O Governo do Distrito Federal (GDF), por intermédio da Secretaria de Trabalho, lançou nesta terça-feira (14) o 6º Ciclo do RenovaDF. A nova turma conta com a inclusão de 158 pessoas em situação de rua que vão ganhar uma oportunidade com o programa para se qualificar em jardinagem ou construção civil e receber uma bolsa e certificado pelo trabalho.

Esse público será acompanhado por profissionais das unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

“É uma alegria muito grande ver esse ginásio cheio de pessoas buscando as condições que precisam para viver. Isso tudo foi feito para vocês. Esse é o programa da oportunidade, da inserção no mercado de trabalho. E teremos quase 200 pessoas em situação de rua participando dessa edição” Governador Ibaneis Rocha

O lançamento ocorreu no ginásio regional da Ceilândia, na QNN 16, onde o governador Ibaneis Rocha desejou sucesso aos novos alunos.

“É uma alegria muito grande ver esse ginásio cheio de pessoas buscando as condições que precisam para viver. Isso tudo foi feito para vocês. Esse é o programa da oportunidade, da inserção no mercado de trabalho. E teremos quase 200 pessoas em situação de rua participando dessa edição”, disse o governador.

Ibaneis também destacou a queda do desemprego no DF. A taxa diminuiu de 19,6% para 15,9%, entre os meses de abril de 2021 e de 2022, atingindo um patamar que não era alcançado desde janeiro de 2016.

“Tivemos uma redução do desemprego no DF, e o que a gente quer é qualificar as nossas pessoas para o trabalho, para que possam cada vez mais crescer, dando oportunidade a cada um e a cada uma das pessoas que estão aqui”, acrescentou o chefe do Executivo.

“Esse ciclo vai contemplar 2,5 mil alunos e, na próxima semana, eles já começam as aulas teóricas. A partir da próxima quinta-feira, vão iniciar os trabalhos em Ceilândia. A sala de aula deles serão os 230 equipamentos públicos que eles vão recuperar. O nosso turno noturno também está mantido, onde eles vão recuperar viadutos no Plano Piloto, Núcleo Bandeirante e na Via Estádio” Thales Mendes, secretário do Trabalho

Ao todo são 2.500 alunos inscritos para o curso de qualificação profissional de Auxiliar de Manutenção, com noções de diferentes profissões, tais como: carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. Esses novos alunos vão atuar em Ceilândia e Taguatinga.

Lançado em 31 de maio de 2021, o RenovaDF já recuperou 621 equipamentos públicos em todo o DF e tem 102 em andamento. Mais de 4,2 mil alunos já foram formados, 3,4 mil estão cursando e 2,5 mil estão inscritos à espera do início das aulas.

Dentro do escopo de formados, o RenovaDF qualificou mais de 200 imigrantes e 98 pessoas em situação de rua.

“Esse ciclo vai contemplar 2,5 mil alunos e, na próxima semana, eles já começam as aulas teóricas. A partir da próxima quinta-feira, vão iniciar os trabalhos em Ceilândia. A sala de aula deles serão os 230 equipamentos públicos que eles vão recuperar. O nosso turno noturno também está mantido, onde eles vão recuperar viadutos no Plano Piloto, Núcleo Bandeirante e na Via Estádio”, afirma o secretário de Trabalho, Thales Mendes.

Sobre o RenovaDF

O RenovaDF é um programa de qualificação profissional da Secretaria de Trabalho, em parceria com a Secretaria de Governo, em atendimento às demandas das administrações regionais. Os cursos são de iniciação profissional e aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal – SENAI/DF, com duração de 240 horas (três meses), com 4 horas diárias.

Os alunos recebem capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil, com aulas de forma presencial e, enquanto se qualificam, os próprios alunos recuperam os espaços públicos das cidades.

Eles recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual, lanche e, mais, Bolsa Benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.