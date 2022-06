(E) DF ganha estações de musculação e de skate e academia ao ar livre

Vinte e uma regiões do Distrito Federal vão ganhar 86 equipamentos esportivos para uso gratuito pela população, atendendo 380 mil pessoas diretamente. A ação é fruto de parceria público-privada e foi lançada nesta terça-feira (14) pelo governador Ibaneis Rocha em cerimônia na Praça do Buriti.

As 65 estações de exercícios que serão instaladas possibilitam à população fazer uma série de atividades e alongamentos | Fotos: Renato Alves/Agência Brasília

O projeto, sem custos para o Governo do Distrito Federal (GDF), vai instalar 65 estações de musculação, 20 estações de skate e uma academia completa ao ar livre no Parque de Cidade Dona Sarah Kubitschek. O acordo foi firmado entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a empresa Mude Mobiliários Urbanos Desportivos S/A.

“Todos os equipamentos colocados à disposição da sociedade tiram as pessoas das drogas, permitem a retomada de atividades físicas e dão uma limpeza na mente, muito importante para todos” Governador Ibaneis Rocha

“Durante muito tempo a área do esporte ficou abandonada no DF, e nós retomamos com muita força. Temos equipamentos sendo inaugurados toda semana. Todos os equipamentos colocados à disposição da sociedade tiram as pessoas das drogas, permitem a retomada de atividades físicas e dão uma limpeza na mente, muito importante para todos. Não vamos parar com esses 86, queremos chegar a 500 equipamentos espalhados em todas as cidades”, disse o governador Ibaneis Rocha.

As 65 estações de exercícios possibilitam uma série de atividades e alongamentos, enquanto os 20 módulos de skate incluem pista fabricada em aço com rampa, espaço para alongamento e fortalecimento.

A academia completa do Parque da Cidade conta com banco e máquina para supino, aparelho conjugado com barra de alongamento e paralela, banco extensor, aparelho para agachamento, banco para remada, pesos diversos, banco de panturrilha sentada, banco declinado para abdominal, suporte para halteres, barra móvel do tipo olímpica, entre outros equipamentos.

Governador Ibaneis Rocha lançou nesta terça (14) a parceria que possibilitará instalação de equipamentos

Nove estações de exercícios são dedicadas às pessoas com deficiência. Todas as unidades atenderão, em média, 380 mil pessoas diretamente. Cada equipamento corresponde a um tempo de montagem diferente, a partir da data de assinatura, mas a expectativa é que todas estejam prontas em até 120 dias. A manutenção e conservação das estações e da academia, por parte da empresa parceira, obedecem ao prazo de cinco anos.

“Nosso governo é amigo do esporte, e pela primeira vez vamos entregar academias a céu aberto, 20 pistas de skate e academia completa no Parque da Cidade. Levaremos saúde para 21 cidades do DF, valorizando o esporte”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

“Dentro da nossa premissa de democratizar o esporte, realizamos um estudo prévio que possibilitasse contemplar todas as regiões administrativas do DF com equipamentos esportivos adequados. Com essa nova iniciativa, vamos garantir mais saúde e qualidade de vida às pessoas”, acrescenta a secretária.

Estações de skate

As estações de skate estão sendo instaladas em 12 regiões administrativas: quatro no Plano Piloto (Asas Sul e Norte), duas no Lago Sul, uma no Lago Norte, uma no Noroeste, uma na Vila Planalto, uma no Sudoeste, uma em Samambaia, uma no Gama, uma em Taguatinga, duas no Guará, três em Águas Claras, uma em Ceilândia, uma no Riacho Fundo II.

Estações de exercícios

As 65 estações de exercícios serão instaladas da seguinte forma: 14 nas Asas Sul e Norte, quatro no Noroeste, seis no Lago Sul, uma no Lago Norte, oito no Sudoeste, uma no Cruzeiro Novo, uma na Octogonal, três em Taguatinga, quatro no Guará, seis em Águas Claras, duas na Vila Planalto, duas no Jardim Botânico, uma no Jardim Mangueiral, uma em Santa Maria, uma em Arniqueira, uma na Candagolândia, uma no Riacho Fundo II e seis no Parque da Cidade.

Academia

A academia completa será instalada no Parque da Cidade.