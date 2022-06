Poupatempo de Itaquera participa de ação no Dia Mundial do Doador de Sangue

Neste 14 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Poupatempo de Itaquera, em parceria com a Fundação Pró-Sangue, comemora mais de 215 bolsas doadas no posto. Cada bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas, totalizando mais de 860 pessoas assistidas em menos de um mês de ação.

“Iniciamos o projeto com a Pró-Sangue no dia 23 de maio no posto de Itaquera e percebemos o quanto essa parceria pode ajudar as pessoas a recuperarem o bem mais valioso, que é a vida. Por isso, iremos seguir com a ação durante todo o mês de junho”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, que administra o Poupatempo.

Colaboradores da Fundação Pró-Sangue realizam o atendimento ao público no Poupatempo de Itaquera, às segundas e sextas-feiras, das 9h às 12h, e às terças, quartas e quintas, das 9h às 14h45.

A ação faz parte do “Junho Vermelho”, mês de conscientização para a importância da doação de sangue. As coletas na unidade são feitas por ordem de chegada.

Atenção:

Nos dias 16 e 17 de junho, feriado de Corpus Christi, não haverá atendimento.

Nos dias 27, 28 e 29 de junho, excepcionalmente, a ação ocorrerá das 9h às 12h, e no dia 30 de junho, das 9h às 14h45.

Requisitos básicos para doação de sangue

• Estar em boas condições de saúde.

• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização).

• Pesar no mínimo 50kg.

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

• Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade ou cópia autenticada; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação, digital ou física; RNE – Registro Nacional de Estrangeiro; Título de Eleitor Digital, desde que tenha a foto; e Passaporte brasileiro com filiação).

Mais informações em: https://tinyurl.com/55hph3r6

Atualmente, as reservas da Fundação Pró-Sangue operam em condições de escassez e a participação da população é fundamental para aumento dos estoques e suprimento das necessidades. Os tipos O-, O+, B-, A- e AB- estão em situação crítica, garantindo o abastecimento dos hospitais por menos de um dia. O sangue A+ está em patamar de alerta (um dia). O sangue é fundamental para tratamentos e intervenções de urgência, e também para procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.

Serviço:

Doação de sangue

Local: Poupatempo de Itaquera, junto à Linha 3 – Vermelha do Metrô (Avenida do Contorno, 60 – Itaquera – São Paulo – SP)

Datas e horários: Segundas e Sextas: das 9h às 12h00

Terças, quartas e quintas: das 9h às 14h45

Atenção para as exceções no final do mês:

*Dias 16 e 17/06 – feriado de Corpus Christi, não haverá atendimento.

*Dias 27, 28 e 29/06 – das 9h às 12h

*Dia 30/06 – das 9h às 14h45