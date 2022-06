Epamig lança primeiro curso superior em Agropecuária de Precisão do Brasil

A Empresa de Pesquisa Agropecuária Minas Gerais (Epamig) promove, na próxima segunda-feira (20/6), às 9h30, a solenidade de implantação do primeiro Curso Superior em Agropecuária de Precisão oferecido no Brasil. A cerimônia será realizada no anfiteatro do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo (Itac) em Pitangui, que passará a se chamar Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui (Epamig/Itap).



O processo seletivo para a primeira turma do curso de Agropecuária de Precisão está em andamento, e recebe participações até 1/7. Os interessados podem se inscrever pelo site www.epamig.br/itac/processoseletivo/ . A seleção vai considerar a nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2019, 2020 ou 2021.



Em dezembro de 2021, os institutos de ensino da Epamig foram credenciados pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE-MG) para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação. A opção, no primeiro momento, foi pela implantação dos cursos de Tecnologia em Agropecuária de Precisão, em Pitangui, e de Tecnologia em Laticínios, oferecido pela Epamig/Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora (para mais informações, clique aqui ).



A diretora-presidente da Epamig, Nilda Ferreira Soares, avalia que esta nova etapa trará impactos positivos para a empresa como um todo. “Trata-se de um marco para a integração entre a pesquisa e o ensino, duas atividades que se complementam”, afirma. No que refere ao curso em Pitangui, Nilda destaca que se trata de um tema inédito, que oferecerá aos estudantes uma formação diferenciada. “A ementa contempla conteúdos teóricos e práticos voltados para os mais modernos conceitos da agricultura e da pecuária de precisão, com o objetivo de formar profissionais com perfis adequados às demandas atuais e futuras do agronegócio em Minas Gerais e no Brasil”, completa.



O diretor da Epamig/Itap, Frederico Passos, acredita que o Instituto está bem estruturado para esse novo momento. “Pelo grupo de professores, proposta pedagógica, instalações físicas, pela fazenda-escola e equipamentos em fase de aquisição, não há dúvida de que a Epamig/Itap, oferecerá o curso superior de Agropecuária de Precisão em formato motivante e criativo, com excelente qualidade e eficiência”, garante o professor, que foi pró-reitor de Ensino da Universidade Federal de Viçosa, por dois períodos.





Serviço

Implantação do Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui e do Curso Superior de Agropecuária de Precisão

Data:20/6/2022 (segunda-feira)

Horário:9h30

Local:Anfiteatro do Instituto (Rodovia BR - MG-352 - km 35 - Zona Rural - Pitangui/MG)