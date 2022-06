Confira diariamente o estoque de quimioterápicos no portal InfoSaúde

Todo o estoque de medicamentos e de materiais utilizados para a realização de tratamentos quimioterápicos no Hospital de Base (HBDF) está disponível no portal InfoSaúde, da Secretaria de Saúde (SES). “O Hospital de Base é unidade de referência em atendimento a pacientes com câncer. Optamos por disponibilizar as informações de estoques do Iges-DF por meio do InfoSaúde, a fim de dar transparência aos nossos números diretamente por meio do nosso contratante. Quanto mais transparência na gestão, mais próximo estaremos do modelo que queremos para o instituto”, afirma a diretora-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Mariela Souza de Jesus.

Para consultar como está a provisão de medicamentos e materiais, basta acessar a página https://info.saude.df.gov.br/estoqueigesdf/ , onde está disponível a lista de quimioterápicos e, ao lado, a descriçãoCom EstoqueouSem Estoque. Na parte inferior, lado direito, há um botão onde é possível alterar entre a visualização da lista entre medicamentos e materiais. Do lado direito da página, também consta a porcentagem de abastecimento. A disposição da página é intuitiva, facilitando o entendimento de todos os usuários.

Estoque de medicamentos e de materiais utilizados para a realização de tratamentos quimioterápicos no Hospital de Base está disponível no portal InfoSaúde | Foto: Davidyson Damasceno

No ar desde o último sábado (11), o painel mostra que nesta segunda-feira (13) 100% dos quimioterápicos estão abastecidos, o que corresponde a 33 apresentações de medicamentos. Quanto aos materiais, a lista conta com 50 itens, três deles estão em fase de reposição, mas são substituíveis por outros, garantindo a assistência aos pacientes no HBDF.

Transparência e eficiência

Ampliar a transparência das ações, tanto administrativas quanto da assistência, são prioridades desta gestão. Em fevereiro deste ano, foi criado o boletim diário que apresenta todos os números de atendimentos e procedimentos realizados em todas as suas unidades: Hospitais de Base e de Santa Maria e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). “Aos poucos estamos ampliando a divulgação das informações. Pretendemos otimizar a publicização dos dados e ampliar o número de informações dos insumos”, esclarece Mariela.

O superintendente da Unidade Central de Administração do Iges-DF, Fernando Dal Sasso, destaca a importância de publicar as informações diretamente no portal da SES, que é um site desenvolvido para o SUS-DF e consultado por pesquisadores e gestores, além do público em geral. Dessa forma, contribui para ampliar a publicidade do Iges-DF sobre o estoque de medicamentos e materiais fundamentais para o tratamento de pacientes oncológicos. “Quando enviamos os dados à Secretaria de Saúde, estamos informando ao nosso contratante – o Estado – e prestando informações à sociedade ao mesmo tempo.”

Os dados são enviados automaticamente, a partir da atualização do MV – sistema de gestão utilizado pelo Iges-DF, por meio de um mecanismo (robô) desenvolvido em parceria pelas duas instituições.

Para a coordenadora de Transparência do Iges-DF, Nathália Pina, a ação é eficiente na promoção dos dados para os gestores públicos e para a sociedade. “O Iges-DF tem compromisso com a transparência e vem se aperfeiçoando, inclusive, por meio do painel InfoSaúde, proporcionando o acesso aos dados e informações importantes sobre a situação da saúde pública, visando maior acessibilidade e visibilidade em prol da sociedade”, afirma.

