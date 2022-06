Escolas receberam mais de R$ 64 milhões para reformas e compra de materiais

A verba vai direto para as escolas e as regionais, que têm autonomia para utilizá-la conforme a necessidade | Foto: Álvaro Henrique/SEEDF

No primeiro semestre de 2022, foram pagos R$ 64.910.330,50 do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) para as Coordenações Regionais de Ensino (CREs). Parte do montante, R$ 33.813.463,50, é proveniente da Secretaria de Educação (SEEDF) e o restante, R$ 31.096.867, de emendas parlamentares. Os recursos são utilizados pelas unidades escolares para despesas de custeio e capital.

“São os nossos tributos fazendo a diferença na nossa sociedade” Paula Tredicci, coordenadora da Regional de Ensino de Samambaia

A destinação depende do tipo das despesas. No caso das despesas de capital, a verba pode ser utilizada para aquisição de materiais permanentes que se incorporam ao patrimônio, como mobiliário e computadores. As despesas de custeio podem ser destinadas à aquisição de materiais de consumo, realização de manutenção nos prédios e contratação de serviços de pessoa física ou jurídica.

A verba vai direto para as escolas e as regionais, que têm autonomia para utilizá-la conforme a necessidade | Foto: Álvaro Henrique/SEEDF

A transferência dos valores às regionais tem como condição o cumprimento de requisitos, como a apresentação da prestação de contas anual dos exercícios anteriores e a regularidade das prestações de contas parciais do período em que os recursos estejam sendo utilizados.

Melhorias garantidas

O Pdaf é a ferramenta necessária para que cada gestor escolar possa realizar uma gestão verdadeiramente democrática, com segurança e respeito que toda comunidade escolar merece, como define a coordenadora da Regional de Ensino de Samambaia, Paula Tredicci. “São os nossos tributos fazendo a diferença na nossa sociedade”, completa.

É a partir desta garantia de recursos que as unidades escolares se programam junto às suas comunidades para a realização de pequenos reparos, melhorias patrimoniais e das instalações, além da aquisição de insumos e materiais que garantam o bom funcionamento de todas as escolas do DF. “Tudo conforme as suas necessidades e os seus planejamentos”, reforça Paula.

O coordenador Regional de Ceilândia, Carlos Ney, também acredita que o Pdaf é fundamental para o avanço das unidades de ensino. “Podemos dividir a situação das escolas públicas em dois momentos: antes e depois do programa. A iniciativa permitiu que ao longo dos anos houvesse uma melhora na qualidade estrutural das escolas, além de ser um facilitador na compra de insumos de consumo rápido”, explicou o coordenador regional.

Com o Pdaf, o dinheiro público chega efetivamente nas unidades, de forma desburocratizada e transparente. “Os gestores têm a capacidade de visualizar o real problema enfrentado dentro da unidade escolar e utilizar o recurso de forma correta”, reforça Carlos Ney.

Pdaf Ordinário pago pela Secretaria de Educação:

Coordenação Regional de Ensino Valor pago Brazlândia R$ 1.522.640,00 Ceilândia R$ 4.911.127,50 Gama R$ 2.607.525,00 Guará R$ 1.406.477,50 Núcleo Bandeirante R$ 2.105.652,50 Paranoá R$ 1.887.090,00 Planaltina R$ 3.272.745,00 Plano Piloto R$ 2.396.693,50 Recanto das Emas R$ 2.145.412,50 Samambaia R$ 2.755.892,50 Santa Maria R$ 2.025.477,50 São Sebastião R$ 1.829.565,00 Sobradinho R$ 2.181.437,50 Taguatinga R$ 2.765.727,50 Valor total R$ 33.813.463,50

*Com informações da Secretaria de Educação