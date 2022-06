Vem aí curso sobre envelhecimento e garantia dos direitos dos maiores de 60

Começaram nesta segunda-feira (13) as inscrições para aCapacitação virtual sobre o envelhecimento e garantia dos direitos dos 60+, em alusão ao dia 15 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio da Subsecretaria de Políticas para Idoso (Subidoso), em parceria com o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal (CDI-DF). O evento será realizado no dia 28 de junho, das 14h às 17h, via plataforma Zoom.

Para se inscrever, basta preencher o cadastro por meio deste link até o dia 24 de junho. As vagas são limitadas. O link do evento será encaminhado por e-mail aos participantes, após a confirmação da inscrição.

Para o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, “o evento virtual alerta para a responsabilidade de todos os cidadãos na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos idosos, de forma a coibir, diminuir e amenizar o sofrimento dessa população e agindo com políticas contra as violências a esse público”.

O foco do evento é capacitar servidores da Sejus, capoterapeutas (que conduzem terapia corporal voltada aos idosos, inspirada nos elementos lúdicos da musicalidade de capoeira) e pessoas da comunidade sobre direitos dos idosos e sobre processo de envelhecimento humano. Também é objetivo da iniciativa homenagear as pessoas idosas.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania