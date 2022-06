Obra de drenagem pluvial acabará com alagamento em área rural do Lago Norte

A última temporada de chuva foi custosa para Adriane Siqueira, 31 anos. Moradora do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, no Lago Norte, ela teve sua casa invadida por lama. A rua logo em frente ao seu portão, na Chácara 95, virou um rio. E algumas das 30 residências da área precisaram ser reconstruídas, porque a força da água derrubou muros e paredes.

“Na casa do meu vizinho, a água chegou a bater no joelho”, lembra Adriane. “Moro aqui desde 2017, mas nunca tinha visto a situação ficar tão crítica quanto no início deste ano. Por isso, reunimos um grupo de moradores para pedir ajuda ao governo. Foi uma surpresa maravilhosa ter nossa demanda atendida, é a realização de um sonho!”

Uma equipe do GDF Presente, em parceria com as administrações do Lago Norte e do Paranoá, trabalha na Chácara 95 desde o fim de maio. Uma grande vala tem sido aberta em toda a extensão da rua para receber 210 m de manilhas de concreto. A captação da água ficará por conta de oito galerias, cada uma com 2 m de profundidade.

Trabalho integrado

“Elas funcionam como bocas de lobo protegidas por grades: são responsáveis pela captação da água e direcionamento para as manilhas”, explica o gerente de Obras da Administração do Paranoá, Otoniel dos Reis Otoniel. “A obra está caminhando bem.”

O morador do núcleo rural Manoel Portela, 48 anos, garante que o serviço de manilhamento está sendo bem-feito. Animado com os trabalhos na rua onde mora, faz questão de acompanhar a obra de perto. “A gente tem um sentimento de gratidão muito forte por esse governo”, diz. “Vai ser o fim dos alagamentos aqui na nossa área.”

Administrador do Lago Norte, Anderson Toledo aponta que os benefícios da obra não ficarão limitados à rua onde Manoel Mora. “Com o serviço de escoamento, a água não vai conseguir passar para as ruas que ficam ao redor da Chácara 95”, afirma. “Estamos trabalhando de forma integrada para trazer mais dignidade à Capoeira do Bálsamo.”