ÁUDIO - Motorista de carreta que perdeu a vida em acidente, manda áudio à amigo horas antes contando um sonho

Após o acidente que vitimou 06 pessoas na BR 364 na noite de sábado, 28, na região de Vilhena, muitas conversas deram grandes proporções ao fato lamentável.

Dentre as situações, a nossa equipe teve acesso à um áudio exclusivo de uma das vítimas do acidente fatal, Sérgio de Jesus Ferreira, conhecido como “PESCOÇO”, no áudio que tivemos acesso, ele teria sido enviado à um amigo caminhoneiro algumas horas antes do fato.

Os relatos de Sérgio ao amigo são de arrepiar.

” Eai Popó já chegou no Jaru? Rapaz eu esqueci de te falar, eu sonhei essa noite passada que eu peguei uma carona de moto contigo, diz que da Supremax aqui para casa, aí diz que vinha uns dez ônibus tudo que adesivado igual, uma fila de ônibus um atrás do outro, aí você esperou passar uns três, quatro ônibus, aí quando vc ia entrar na BR vinha mais outro ônibus, e aí jogou nós dois lá no meio do capim, rapaz eu acordei muito agoniado em”. Finaliza Sérgio. Ouça o Áudio: (CLIQUE AQUI)

Agora fica uma pergunta no ar, será que foi superstição ou um aviso de Deus?