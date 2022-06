Balanço Social: cada real investido na Epagri são gerados R$ 9,31 para a sociedade

O trabalho da Epagri transformou cada real investido pelo Governo do Estado em R$ 9,31 em benefícios para a sociedade ao longo de 2021. O resultado está noBalanço Socialda Empresa. Os cálculos levaram em conta os impactos de 117 tecnologias e cultivares desenvolvidos, lançados e difundidos pela Empresa. A publicação foi lançada em Florianópolis nesta segunda-feira, 13, quando o presidente da Epagri, Giovani Canola Teixeira, entregou a publicação ao governador Carlos Moisés.

Oretorno global das tecnologias e ações da Epagri somou R$8,4 bilhões em 2021– esse valor considera a contribuição de parceiros e outras instituições nos resultados. A participação da Epagri nesse retorno é de R$ 3,52 bilhões. Os cálculos avaliaram os impactos econômicos em termos de aumento de produtividade, redução de custos, expansão de novas áreas de cultivo e agregação de valor, além dos impactos sociais e ambientais de cada tecnologia. “Essa é uma parte dos resultados do trabalho que a Epagri realiza junto aos homens e mulheres do campo e que ajuda a impulsionar a economia catarinense”, descreve o governador.

:: Para acessar o documento,clique aqui.

Para o presidente da Empresa, Giovani Canola Teixeira, os números refletem um trabalho que gera riqueza com sustentabilidade. “Nossa missão é desenvolver tecnologias e atender as famílias rurais e pesqueiras de Santa Catarina para assegurar que a produção de alimentos aconteça de forma comprometida com a conservação dos recursos naturais. Precisamos de alimentos de qualidade, produzidos com respeito ao meio ambiente, que garantam uma vida próspera no campo e no mar e gerem trabalho e renda no Estado. E foi isso que a Epagri buscou em mais um ano de trabalho por Santa Catarina”, destaca.

Em 2021, a Epagri atendeu 118 mil famílias, 3,8 mil entidades e 45 mil jovens rurais. Ao longo do ano, a Empresa executou 409 projetos de pesquisa e lançou 26 tecnologias.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Combate à estiagem

O atendimento às famílias afetadas pela estiagem, levando tecnologias e viabilizando o acesso aos recursos do Governo do Estado, foi um dos destaques do trabalho da Epagri em 2021. Ao longo do ano, 2.579 famílias catarinenses tiveram acesso a mais de R$ 100 milhões para apoiar a construção de cisternas, poços, sistemas de irrigação, tratamento e distribuição, proteção de fontes e matas ciliares, entre outros projetos de uso responsável da água.

“É com muito orgulho que mostramos, neste Balanço Social, que algumas das principais entregas da Empresa para a sociedade foram exatamente nas áreas em que o campo mais precisou de atenção. Respondemos, de maneira ágil, à altura da necessidade que se apresentou”, diz Canola.

A publicação também destaca a conquista de três Indicações Geográficas para SC, o trabalho de monitoramento e combate à cigarrinha-do-milho, tecnologias para a produção de cebola, incremento da produção catarinense de maracujá, trabalho da Epagri com jovens rurais e outros temas.

A Epagri é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A empresa publica o Balanço Social anualmente desde 2009 para prestar contas à sociedade do dinheiro investido pelo Governo do Estado.

:: BALANÇO SOCIAL DA EPAGRI – 2021

R$9,31 – Retorno que a sociedade recebeu para cada real investido na Epagri

R$3,52 bilhões – Participação da Epagri no retorno que suas tecnologias e ações geraram para a sociedade

R$8,4 bilhões – Retorno global das tecnologias e ações da Epagri, considerando a contribuição de parceiros e outras instituições

117 tecnologias produzidas e difundidas pela Empresa avaliadas nos cálculos

COLHEITA DO ANO

409 projetos de pesquisa executados

26 tecnologias lançadas

118 mil famílias atendidas

304 mil ações de assistência técnica e extensão rural

3,8 mil entidades atendidas

536 Unidades de Referência Técnica acompanhadas

45 mil jovens assistidos

29 mil famílias capacitadas (presencial e on-line)

ACESSO AO CRÉDITO

R$467 milhões viabilizados pelos projetos

8,1 mil beneficiários

281 municípios contemplados

86 mil famílias atendidas em políticas públicas

19 mil Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs) emitidas

INFORMAÇÃO PARA A SOCIEDADE