Estado de São Paulo têm programação especial no mês do Orgulho LGBTQIAP+

As instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo prepararam programação especial para o mês do Orgulho LGBTQIAP+. Entre as atividades estão exposições, exibição de filmes, sarau, palestras, bate-papo, entre outras ações nos museus, bibliotecas, oficinas culturais e fábricas de cultura.

Confira a programação completa:

Museu Afro Brasil

Data:18 de junho

Horário: 16h

Programação:Negras Palavras: Diversidade no Museu

No mês do Orgulho LGBTQIAP+ o Museu Afro Brasil convida dois artistas que dialogam com seu acervo, Rafael BQueer e Lia D Castro, para conversarem sobre a maneira como abordam as questões de gênero em suas produções.

Local :Teatro Ruth de Souza – Museu Afro Brasil

O que é necessário para participar: Inscrições abertas pelo link:https://museuafrobrasil.byinti.com/#/ticket/

Mediação:Educativo Museu Afro Brasil

Mais informações:http://www.museuafrobrasil.org.br

Casa das Rosas

Programação: TRANSARAU

Data:25 de junho

Horário: 16h às 18h

Descrição: A Casa das Rosas recebe em seu jardim o TRANSarau, evento que busca promover a apropriação da fala, da escrita e da performance para a população LGBTQIAP+. A proposta é fomentar um espaço onde seja possível se manifestar livremente, por meio de performances poéticas, dança, bateção de cabelo e microfone aberto.

O que é necessário para participar: sem necessidade de inscrição.

Local:no jardim do museu Casa das Rosas, Av. Paulista, 37

Mais informações:https://www.casadasrosas.org.br/

Biblioteca de São Paulo

Data: 21 de junho

Horário: 16h às 18h

Programação:Palestra Quadrinhos Trans: LGBTQIAP+ e Humor

Descrição:Com uma leitura de tirinhas e quadrinhos de temática trans serão levantados questionamentos sobre o papel do humor, o enfoque ético e as possibilidades criativas na ressignificação de estigmas e na abordagem de experiências marginalizadas. Ministrante: Lino Arruda, doutor em literatura, ilustrador e quadrinista transmasculino.

O que é necessário para participar: Inscrições abertas pelo linkhttps://bsp.org.br/evento/palestra-quadrinhos-trans-lgbtqia-e-humor_5227Vagas limitadas.

Formato:Atividade on-line, ao vivo.

Mais informações:https://bsp.org.br/

Museu da Imigração

Ação: Dia do Orgulho LGBTQIA+

Data:28 de junho

Horário:14h

Descrição:Bate-papo sobre os diálogos entre migração e questões LGBTQIA+ no Brasil.

O que é necessário para participar: sem necessidade de inscrição.

Formato:Presencial

Mais informações:https://museudaimigracao.org.br/

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Data:22 de junho 11h; 28 de junho às 16h

Programação:Encontro de Leitores: Dia Internacional do Orgulho Gay

Descrição:O livro: “50 LGBTQ+ incríveis”, de Débora Thomé, ilustrado por artistas LGBTQIAP+, apresenta biografias inspiradoras de cinquenta personalidades brasileiras da comunidade LGBTQIAP+. A Biblioteca convida o público a conhecer o livro presente no acervo da plataforma digital Árvore Livros e a participar de um jogo lúdico abordando alguns nomes presentes na obra.

Local:Biblioteca (Presencial)

Mais informações:https://www.fabricadecultura.org.br/

Fábrica de Cultura Sapopemba

Data:28 de junho

Horário:15h

Programação:Encontro de Leitores – Top 10 LGBTQIAP+

Descrição:A Biblioteca convida a todos para falar sobre o universo LGBTQIAP+ e artistas que valem a pena conhecer a obra como: Audre Lorde, Stéphanie Arc, Ryane Leão, Clara Alves.

Link – https://instagram.com/fabricadeculturasapopemba?utm_medium=copy_link

Formato:Live – Instagram – @fabricadeculturasapopemba (Transmissão ao vivo)

Fábrica Show – Ação virtual / Presencial.

Evento de Final de Semanal – Espetáculo: Drag Xênia

Data:04 de junho

Horário:Das 13h às 17h

Divulgação:Instagram e distribuição de panfletos na comunidade.

Transmissão:Instagram e presencial

Local:Teatro.

Mais informações:https://www.fabricadecultura.org.br/

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

Data:28 de junho

Horário:11h

Programação:Leitura Mediada + Roda de conversa: Dia Internacional do Orgulho Gay.

Descrição:A Fábrica apresentará para o público a história desse dia, enfatizando a importância da luta da comunidade LGBTQIAP+ por seus direitos e por respeito. Para conduzir esta atividade apresentaremos dois livros que serão norteadores para uma roda de conversa: “Meus dois pais”, de Walcyr Carrasco e “50 LGBTQIAP+incríveis”, de Débora Thomé, disponíveis no aplicativo Árvore Livros.

Local:Biblioteca (Presencial)

Mais informações:https://www.fabricadecultura.org.br/

Fábrica de Cultura Parque Belém

Data:25 de junho

Horário:15h

Programação:Leitura Pública: Jaime é uma Sereia (Dia do Orgulho LGBTQIAP+)

Descrição:Para esta atividade, será utilizado o livro: “Jaime é uma Sereia”, escrito e ilustrado por Jessica Love.

Local:Biblioteca (Presencial)

Mais informações:https://www.fabricadecultura.org.br/

Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo

Data:08 de junho, às 16h (presencial);

22 de junho (publicação de vídeo – YouTube);

28 de junho, às 11h (presencial)

Programação:Encontro de Leitores: Arco-Íris – Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+

Descrição:O arco-íris, esse fenômeno que intriga a humanidade desde seu princípio, será revelado pela equipe da Bibliotech, que convida o público a conhecer mitos, lendas e crenças que o cercam, apresentando as razões que levaram as comunidades LGBTQIAP+ a o adotarem como símbolo de sua luta, como nos mostra Eulício Farias de Lacerda em seu livro: “As Filhas do Arco-Íris”.

Divulgação/transmissão:Publicação de vídeo YouTube (TV Fábricas de Cultura)

Local:Bibliotech (Presencial)

Mais informações:https://www.fabricadecultura.org.br/

Museu Índia Vanuíre (Tupã/SP)

Data:16 de junho

Horário: 15h

Programação: Você sabia que em Tupã existe o coletivo Tibira? Trata-se de um coletivo formado pela comunidade LGBTQIAP+ que tem como objetivo a promoção da visibilidade e a proteção voltada a esta comunidade. O Museu apresenta, por meio de vídeo, quem foi Tibira, ressaltando a luta histórica das populações originárias, em especial a LGBTQIAP+.

Local:Mídias Sociais (Instagram: @museuindiavanuire | Facebook: / museuindiavanuire | Twitter: /mhindiavanuire/ | YouTube: /mhindiavanuire)

Mais informações:https://museuindiavanuire.org.br/

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão/SP)

Data: 16 de junho

Horário: 8h

Programação: O Museu e Auditório compartilham criações artísticas em torno dos temas sexualidade e gênero, no qual a partir de temáticas relacionadas à produção artística da escultura Felícia Leirner, artistas LGBTQIAP+ irão compartilhar sua visão artística sobre o tema em discussão.

Local:Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner | TikTok: @museufelicialeirner)

Mais informações: https://www.museufelicialeirner.org.br/

Museu Casa de Portinari (Brodowski/SP)

Data: 16 de junho

Horário: 10h

Programação:O artista plástico Carlos Tarocco participa da ação Museum Week, falando sobre a desconstrução de estereótipos no campo da sexualidade.

Programação: #SexualidadeMW: A Desconstrução de Estereótipos

Local: Mídias Sociais (YouTube: /casadeportinari | Instagram: @museucadeportinari | Facebook: /museucasadeportinari | Twitter: /casadeportinari)

Mais informações: https://www.museucasadeportinari.org.br/