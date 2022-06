Investimento de R$ 43 milhões na urbanização do Polo JK, em Santa Maria

O Governo do Distrito Federal (GDF) está investindo R$ 43.869.033,63 na urbanização e na construção de uma nova linha de transmissão na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) do Polo JK, em Santa Maria. A região é ocupada por indústrias de grande porte, como farmacêuticas e atacadistas, que abastecem o comércio de todo o DF e de cidades do Entorno.

Investimentos de mais de R$ 43 milhões no Polo JK, em Santa Maria, vão reduzir custos e aumentar a operacionalidade de empresas que abastecem o comércio de todo o DF e de cidades do Entorno | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Os investimentos vão fazer com que as dezenas de empresas da região deixam de enfrentar um problema de mobilidade causado pelas ruas esburacadas e alagadas nos períodos de chuva – além da falta de energia pela baixa voltagem da atual linha de transmissão. São R$ 16.791.875,08 na etapa de urbanização e R$ 27.077.158,55 na de iluminação.

“O reforço na subestação de energia e a área melhor estruturada vão atender quem já está aqui e atrair a chegada de novas empresas e, consequentemente, trazer mais investimentos para o Distrito Federal” Pedro Campos, diretor de farmacêutica instalada na Área de Desenvolvimento Econômico do Polo JK

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jesuíno de Jesus Pereira Lemes, as melhorias na infraestrutura da ADE vão reduzir custos e aumentar a operacionalidade das empresas que gastam com a manutenção de veículos, tinham dificuldade de acesso e dependiam de geradores de diesel para suprir a falta de energia. “O que encarece o processo produtivo e poderá ser revertido em mais vantagens para quem está na ponta final, que é o consumidor”, aposta.

Ao todo estão sendo construídas três praças com projetos paisagísticos, bancos e Pontos de Encontro Comunitário (PEC): uma de 11.437 m², outra de 6.372 m² e a terceira de 2.254 m². Além disso, serão pavimentados 6,8 km de vias e 6,6 km de ciclovia. Cerca de 70% de todo o processo de urbanização já está executado, com previsão de entrega até o final de agosto.

A construção da linha de transmissão aguarda a compra dos cabos de energia que passarão pelos postes, já instalados.

Projeto de urbanização inclui a pavimentação de 6,8 km de vias

Pedro Campos é diretor de Operações de uma farmacêutica em Brasília. Instalada na ADE, a indústria conta com a infraestrutura pública para a operacionalidade no transporte de cargas. Ele conta que o asfalto em boas condições reduz o custo de transporte, por exemplo, já que permite o uso de caminhões de grande porte, em detrimento de menores, o que reduz o número de fretes.

