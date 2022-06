Divulgado resultado da 1ª etapa do concurso Sabor de Escola

A etapa regional do Sabor de Escola, concurso que escolherá a melhor receita da alimentação escolar do Distrito Federal, já tem a lista das 41 merendeiras classificadas. Agora, essas melhores receitas seguem para a segunda etapa da competição, chamada de Lote (por grupos de regionais), de onde sairão as oito finalistas. Esta é a primeira edição do concurso organizado pela Secretaria de Educação e contou com 160 receitas inscritas para seleção.

Veja a lista de classificadas:

Em cada etapa há uma comissão julgadora. Estudantes, nutricionistas da equipe técnica do Programa de Alimentação Escolar do DF, representantes da empresa contratada para realização de serviços de cocção de alimentos nas escolas e representantes da CRE compuseram as comissões julgadoras da etapa regional.

A etapa Lote ocorrerá no mês de agosto e o resultado das oito finalistas será divulgado em setembro. A etapa final ocorrerá em outubro, com divulgação da grande vencedora no dia 28.

Valorização das merendeiras

A iniciativa do Sabor de Escola: Melhor receita da alimentação escolar do DF, da Secretaria de Educação, visa valorizar o papel das merendeiras na promoção da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar, por meio das preparações oferecidas nos cardápios.

Todas as receitas devem conter, obrigatoriamente, ingredientes e produtos exclusivamente presentes no Programa de Alimentação Escolar do DF (PAE-DF).

Premiação

A premiação não será em dinheiro. A escolha dos prêmios será feita oportunamente, pela Secretaria de Educação e pela Empresa G&E, parceira do concurso, com base nos seguintes valores:

? 1º lugar: prêmio de valor aproximado de R$ 8.500,00

? 2° lugar: prêmio de valor aproximado de R$ 5.000,00

? 3° lugar: prêmio de valor aproximado de R$ 4.000,00

? 4º lugar ao 8º lugares: prêmio de valor aproximado de R$ 2.500,00 para cada um.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF