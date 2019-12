Mega da Virada 2019: veja perguntas e respostas sobre o concurso especial

O concurso 2.220 da Mega da Virada pode pagar R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Este é o maior prêmio acumulado da história da Mega-Sena, tanto entre concursos regulares como Mega da Virada. O segundo maior valor acumulado é de R$ 280 milhões.

Veja perguntas e respostas sobre a Mega da Virada:

O que é a Mega da Virada?

É um concurso da Mega-Sena com sorteios que acontecem anualmente no dia 31 de dezembro. É comercializada durante os meses de novembro e dezembro. Neste ano, a Mega da Virada está acumulada em R$ 300 milhões.

Qual é o valor mínimo para apostar?

O valor mínimo para apostar na Mega da Virada é R$ 4,50. O valor corresponde a um jogo de seis dezenas. É permitido ainda fazer jogos com mais dezenas. Um jogo com 7 dezenas, por exemplo, custa R$ 31,50. Os jogos são feitos em volantes específicos da Mega da Virada.

Já é permitido fazer jogos para a Mega da Virada?

Sim. As apostas para a Mega da Virada começaram no dia 11 de novembro. Desde o dia 22 de dezembro, as apostas realizadas são exclusivamente para o concurso 2.220 da Mega da Virada.

Quando é o sorteio?

O sorteio da Mega da Virada será no dia 31 de dezembro de 2019 a partir das 20 horas.

Até qual horário é permitido fazer os jogos?

As apostas para a Mega da Virada 2019 poderão ser feitas até 18h do dia 31 de dezembro em lotéricas, portal Loterias Online, aplicativo Loterias CAIXA para iOS e Internet Banking Caixa.

Como jogar?

Para jogar, é preciso marcar de 6 a 15 números no volante específico da Mega da Virada. Também é possível jogar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente.

Onde fazer a aposta?

É possível fazer os jogos em casas lotéricas, portal Loterias Online, aplicativo Loterias CAIXA para iOS e Internet Banking Caixa (apenas para correntistas).

Onde receber o prêmio?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias da apresentação na agência da Caixa.

Até quanto tempo após o sorteio é permitido retirar o prêmio?

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Se ninguém acertar, o prêmio acumula?

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Quanto a Mega da Virada pagou em prêmios desde que surgiu?

Em 10 edições da Mega da Virada já foram pagos R$ 2,82 bilhões em prêmios, divididos em todas as faixas de premiação.

As chances aumentam se a aposta for com mais dezenas?