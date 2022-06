Estado seleciona artesãos para participar da Feira da Sapatilha no Festival de Dança de Joinville

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) está com as inscrições abertas para artesãos e entidades representativas do artesanato para a Feira da Sapatilha do 39° Festival de Dança de Joinville. As inscrições vão até o dia 27 deste mês e o edital completo está disponível aqui.

Os selecionados vão expor suas peças entre os dias 19 a 30 de julho, no Expocentro Edmundo Doubrawa. A iniciativa é da Coordenação Estadual do Artesanato de Santa Catarina.

Para a responsável pelo setor de artesanato e economia solidária da SDE e secretária do Conselho Estadual do Artesanato, Fabiana Lopes Ribeiro, a iniciativa vai gerar mais renda e trabalho para os artesãos.

“A quantidade de vagas disponíveis depende do tamanho do espaço cedido para a exposição de artesanato pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, a ser comunicado aos inscritos em breve”, destaca Fabiana Lopes Ribeiro.

Como se inscrever

Os interessados deverão enviar e-mail para[email protected]até as 23h59 do dia 27 de junho, com o seguinte assunto – EDITAL FEIRA DA SAPATILHA e no corpo do e-mail informar nome completo e telefone do interessado, com o envio de documentos descritos no edital.

No dia 30 de junho, será divulgada a lista provisória com nome dos selecionados, por ordem de classificação e no dia 6 de julho, a lista definitiva.

:: Edital aqui

A Feira da Sapatilha

A Feira da Sapatilha reúne os melhores artigos para os mais variados gêneros de dança. O Expocentro Edmundo Doubrawa recebe tendências em moda para o segmento, figurinos, equipamentos, artesanato e tecnologia para o setor.

Texto: Pablo Mingoti