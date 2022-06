Via de ligação entre Caub I e II vai sair do papel

População local vai se beneficiar com a pavimentação do trecho, que tem 2 km de extensão | Foto: Divulgação/Secretaria de Obras

Mais uma importante obra está prestes a sair do papel. Trata-se da construção da via de ligação Caub I e II, no Riacho Fundo II. Com 2 km de extensão, a pavimentação da via é desejo antigo da população que reside no local e usa o trajeto diariamente. A licitação para a contratação de empresa responsável pela obra está marcada para 13 de julho.

“Desde 2019, muitos foram os pedidos para que fosse feita a pavimentação desta via. Trabalhamos muito para colocar este edital na praça” Luciano Carvalho, secretário de Obras

No local serão executados serviços de pavimentação, drenagem, instalação de meios-fios, construção de calçadas e sinalização vertical e horizontal. O investimento previsto é de R$ 5,7 milhões.

“Uma das principais virtudes do governo Ibaneis Rocha é tirar do papel obras há muito aguardadas pela população”, ressalta o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Desde que assumimos a gestão, em 2019, muitos foram os pedidos para que fosse feita a pavimentação desta via. Trabalhamos muito para colocar este edital na praça.”

A subsecretária de Projetos, Ery Brandi, explica que retomar o processo dessa obra não foi tarefa fácil. “Superamos várias etapas até chegar a este momento”, situa. “Tivemos que estudar o solo da região, mapear todas as interferências, definir o trajeto da via, desenvolver o projeto, orçar e, por fim, elaborar o edital e o termo de referência”.

A secretária-executiva de Obras, Janaína Chagas, lembra que, em função das diversas etapas a serem cumpridas, o processo licitatório costuma demandar mais tempo. “Nossa expectativa é iniciar mais essa importante obra antes do próximo período chuvoso”, informa.

*Com informações da Secretaria de Obras