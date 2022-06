Abertas inscrições para o Programa Empregado Aprendiz  

Cidadãos de 14 a 22 anos interessados em participar do Programa Empregado Aprendiz da Caesb têm desta segunda-feira (13) ao dia 26 deste mês para se inscrever. As inscrições podem ser feitas pelo site da companhia. O Empregado Aprendiz é um programa técnico-profissional que engloba atividades teóricas e práticas, promovendo cidadania e a inserção no mercado de trabalho.

Candidatos dividirão as atividades entre trabalho na companhia e aulas teóricas o Senai | Foto: Cristiano Carvalho/Caesb

R$ 1 milhão Recursos investidos anualmente pela Caesb no programa e na qualificação técnico-profissional dos aprendizes

Podem se inscrever jovens residentes no DF. A idade máxima prevista, de 22 anos, não se aplica aos candidatos com deficiência, aos quais serão reservados 10% do total de vagas. Os estudantes precisam estar matriculados e frequentando a escola em cursos regulares do ensino público fundamental ou médio ou ter concluído o ensino médio, observados os requisitos mínimos de escolaridade exigidos em cada curso. O candidato não pode ter sido contratado anteriormente como aprendiz, por qualquer empresa, e precisa ter disponibilidade para cumprir integralmente a jornada de aprendizagem, no curso e turno para o qual se inscreveu.

As pessoas selecionadas vão trabalhar presencialmente na Caesb durante três dias da semana. No restante dos dias, terão aulas teóricas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A remuneração inclui o salário – R$ 661,09 –, mais vale-transporte e vale-refeição ou alimentação no valor de R$ 520,67.

Responsabilidade social

Atualmente, 65 jovens participam desse programa. Na última seleção pública do Empregado Aprendiz, em 2020, foram 1.721 inscritos.

Por ano, a Caesb investe cerca de R$ 1 milhão nos aprendizes e na qualificação técnico-profissional deles. Para aproveitar o investimento, e como forma de reconhecer o desempenho de cada aprendiz, 30% das vagas de estágio de nível médio foram reservadas para estudantes que participaram do programa, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido.

Em alguns casos, a criança participou do Projeto Golfinho , da companhia com boas notas, chegou ao Empregado Aprendiz e agora tem a chance de seguir como estagiário de nível médio. Isso traz resultados para companhia, com os aprendizes mais assíduos e dedicados nas tarefas diárias.

Para o gerente de Planejamento de Pessoal e Carreiras da Caesb, Carlos Alberto dos Santos, o Empregado Aprendiz vai além de uma obrigação legal das empresas. “Para os jovens, o programa é a porta de entrada para o mercado de trabalho, uma vez que o estudante vivencia a experiência profissional, tão exigida nas vagas de emprego formal”, afirma. “Por sua vez, a empresa desfruta, em suas equipes, de colaboradores com disposição para aprender e compartilhar novos conhecimentos”.

Faça aqui sua inscrição.

*Com informações da Caesb