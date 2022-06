Atendimento móvel para questões de energia estará no Guará

Nessa semana, com o feriado da próxima quinta-feira (16), o serviço de atendimento da Neoenergia nos postos das administrações regionais (17) está condicionado ao expediente das RAs.

Além desses postos, a companhia conta com uma agência móvel que, de quarta (15) a sábado (18) estará no Parque Dener, no Polo de Modas do Guará, com atendimento das 8h às 18h.

Na quinta (16), não haverá expediente na agência móvel. Nos demais dias, nessa unidade, consumidores terão acesso a serviços técnicos e comerciais, como parcelamento de débitos, solicitação de reparos por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros.

Confira, abaixo, os horários de atendimento desta semana nas unidades localizadas nas regiões administrativas.

Segunda (13)

? 8h às 12h – Candangolândia, Ceilândia e Santa Maria

? 14h às 18h – Gama, Núcleo Bandeirante Taguatinga

Terça (14)

? 8h às 12h – Arniqueira e Jardim Botânico

? 14h às 18h – Plano Piloto e Sobradinho II

Quarta (15)

? 8h às 12h – Estrutural, Fercal, Sobradinho e Sol Nascente

? 14h às 18h – Recanto das Emas e posto da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)

? Sexta (17)

? 8h às 12h – Planaltina e Sudoeste,

? 14h às 18h – Brazlândia e SAI, com expediente condicionado ao das respectivas administrações

*Com informações da Neoenergia