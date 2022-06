Tecnologia e sustentabilidade em debate no Guará

Entre os dias 13 e 19 de junho, no parque Dener, no Polo de Moda do Guará, será realizada uma jornada de aprendizagem e diálogo sobre tecnologia, sustentabilidade e um futuro mais inteligente para a cidade: aExperiência Hackacity Guará. São startups, produtores de games, artistas, estilistas, projetos sociais, especialistas e comunidade discutindo os caminhos para tornar o Guará uma cidade inteligente.

AExperiência Hackacity Guarápretende discutir formas de dar outros usos para o parque Dener para ser, além de um espaço de convivência, um local de inovação | Foto: Divulgação/Semob

“OHackacity Guaráé uma iniciativa da população guaraense em busca de soluções para tornar a cidade mais humana, diversa, inclusiva, segura, economicamente fértil e sustentável. Pautado pela Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, o evento tem buscado esse objetivo nos últimos anos através do diálogo entre a população e especialistas que geraram produtos importantes, como a série de vídeos sobre a história e os potenciais turísticos do Guará produzidos em 2021, com fomento da Secretaria de Turismo”, conta a gestora daExperiência Hackacity Guará, Cristiane Pereira.

Em 2022, novamente com execução do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese/DF) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e apoio da Administração Regional do Guará, aExperiência Hackacity Guará volta-se à preocupação com a sustentabilidade, debatendo a gestão de resíduos, geração de energia, cuidado com as áreas verdes e parques e a integração entre a população, sempre buscando soluções tecnológicas para estes desafios.

“A escolha do parque urbano é proposital, por ser uma área com grande potencial subaproveitado. O Codese, por meio daExperiência Hackacity Guará, pretende discutir formas de dar outros usos para o parque Dener para ser, além de um espaço de convivência, um local de inovação, incentivando o cuidado com a área verde e a experimentação de tecnologias que serão aplicadas à cidade no futuro”, explica o presidente do Codese, Leonardo Ávila.

Confira a programação .

*Com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação