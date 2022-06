Projeto de capacitação de empresários segue para o Recanto das Emas

Depois de passar por Sobradinho, Samambaia, Santa Maria e Riacho Fundo o projeto Caravana do Empreendedor segue agora para o Recanto das Emas, onde estará do dia 13 até o dia 24 de junho. O projeto foi criado em 2021 pela Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF. A iniciativa busca auxiliar quem está começando um empreendimento e incentivar o desenvolvimento econômico para a geração de emprego e renda em todo o Distrito Federal.

Na Caravana do Empreendedor, os empresários locais poderão ter acesso a informações e andamentos de processos em programas de incentivo como o Pró-DF I e Pró-DF II. Além disso, estarão disponíveis serviços como orientação quanto à abertura de CNPJ, auxílio para autônomos e informais visando à formalização e abertura do MEI, atendimento com contadores especializados em gestão empresarial e planejamento tributário; orientações de representantes de bancos a empreendedores para acesso a linhas de créditos e antigos programas de incentivo, além de palestras de capacitação.

Confira as datas dos cursos e palestras ofertados:

Marketing Digital – 13/06, às 19h

Afro-Empreendedorismo – 14/06, às 19h

Inovação – 15/06, às 19h

Como Melhorar a Performance em Vendas – 19/05, às 19h

Educação Financeira e Como Controlar as Finanças – 17/06, às 19h

Competitividade: Qual o Papel do Líder – 18/06, às 19h

Colaborativismo, Uma Forma Inteligente de Crescer – 20/06, às 19h

Tributos Fiscais e Trabalhistas – 21/06 às 19h

Como Fomentar o Seu Negócio Por Meio do Networking – 22/06 às 19h

Empreendedorismo: O Que é Ser Um Empreendedor na Prática? – 23/06; às 19h

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do WhatsApp, no número (61) 9 9317-6542 ou no local.

Serviço

Caravana do Empreendedor no Recanto das Emas

Data: 13 a 24 de junho

Local: Avenida Recanto das Emas, área especial, quadra 104/105

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 17h; sábado das 9h às 12h (no sábado, só atendimento de contadores)

Entrada gratuita

Agendamento dos atendimentos: (61) 99317-6542 – WhatsApp

Mais informações: @caravanadoempreendedor

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico