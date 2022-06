Segunda parcela do ITPU/TLP vence a partir desta segunda (13)

Começa nesta segunda-feira (13) o prazo para pagamento da segunda parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2022 e da Taxa de Limpeza Pública (TLP). Segundo a Secretaria de Economia (Seec), a estimativa de arrecadação com essas parcelas é de R$ 175,3 milhões, sendo R$ 148 milhões do IPTU e R$ 27,3 milhões da TLP.

O vencimento da segunda parcela vai até a próxima segunda-feira (20), pois as datas variam de acordo com o final da inscrição do imóvel. As parcelas serão iguais e sucessivas, mas o valor de cada uma não pode ser inferior a R$ 20.

Esse ano, 554.965 contribuintes devem pagar o IPTU e 556.175, a TLP. Quem não quitou em cota única, com 10% de desconto, tem até outubro para realizar o pagamento, já que o valor sem desconto foi dividido em seis parcelas, duas a mais que em 2021. As demais cotas vão vencer em julho, agosto, setembro e outubro.

| Fonte: Secretaria de Economia

Quem não recebeu o boleto em casa ou precisa atualizá-lo, pode emiti-lo pela internet. Um passo a passo da Secretaria de Economia ensina como fazer isso. Clique aqui para acessá-lo.

A alíquota do imposto continua a mesma dos anos anteriores: 0,30% para imóveis residenciais edificados; 1% para qualquer tipo de imóvel não edificado portador de alvará de construção. Já para terrenos sem edificações, ou com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, a alíquota é de 3%.

As alíquotas são aplicadas sobre os valores venais dos imóveis. Eles foram atualizados pela na Lei nº 7.044, de 29 de dezembro de 2021.

*Com informações da Secretaria de Economia