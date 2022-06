Tinta antirraiz vai proteger estrutura do Túnel de Taguatinga

Maior obra viária em andamento no Brasil, o Túnel de Taguatinga será uma revolução para mais de 137 mil motoristas que passam pelo local diariamente. Para prevenir estragos, o Governo do Distrito Federal (GDF) pensou nos mínimos detalhes, inclusive em impedir que raízes de árvores penetrem na estrutura da construção.

A aplicação é simples: funcionários da obra jogam o produto em espaço delimitado e espalham com rolos próprios para tinta | Fotos: Joel Rodrigues/Agência Brasília

A tinta antirraiz é um produto nacional, popular em construções grandiosas como a executada no centro taguatinguense. Os componentes à base de alcatrão de hulha impedem agressões das raízes de árvores aos revestimentos e servem como uma barreira de umidade no concreto enterrado.

“Ao evitar que a estrutura do túnel seja prejudicada, porque as raízes podem deteriorar o material interno, como a impermeabilização, deixamos o túnel ainda mais seguro para os carros e pedestres”, confirma o engenheiro André Borges do consórcio responsável pela execução da obra.

“Temos cuidado de não deixar nenhum centímetro sem tinta”, diz o engenheiro Renes Cândido, que trabalha na obra

A aplicação começou na quinta-feira (9) e, apenas nos primeiros dois dias de execução, foram utilizados quatro tambores de 200 litros do material. O uso é simples: os funcionários da obra, vestidos com luvas e máscara de proteção, além do uniforme usual, jogam o produto em espaço delimitado e espalham com rolos próprios para tinta.

“Costuma ser rápido e no outro dia já está bem seco. Temos o cuidado de não deixar nenhum centímetro sem a tinta”, revela o engenheiro civil Renes Cândido, que trabalha na obra pela empresa Trier.

Antes da aplicação, a laje de cobertura recebe a impermeabilização, que é a malha asfáltica que deve impedir infiltrações, e a proteção mecânica, uma grossa camada de concreto para proteger a etapa anterior.

O ajudante de obras Alessandro Gomes dos Santos, 38 anos, participa ativamente da construção do Túnel de Taguatinga e é um dos funcionários que pinta a laje de cobertura com tinta antirraiz. Com 16 anos de experiência no ramo, ele revela que se sente orgulhoso do trabalho executado no local.

Alessandro conta que comenta com os filhos a alegria em ver algo tão grandioso tomando forma. “São crianças, né? Gostam de ouvir minhas histórias. E acho que o túnel vai mudar a cidade, está ficando maravilhoso”, completa o morador de Águas Lindas.