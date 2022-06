Linha 3.213 muda itinerário para atender moradores da DVO, em Santa Maria

A população da Vila DVO, bairro de Santa Maria, terá mais opções de viagens no transporte público coletivo. A partir de segunda-feira (13), os passageiros contarão com a Linha 3.213, um ônibus circular que sai do BRT do Gama, passando pela DF-483 até Santa Maria Sul, nas quadras 100 e 200, com percurso estendido até a Vila DVO. São 27 partidas diárias de segunda a sexta-feira, das 5h50 às 18h50.

“Essa alteração do itinerário é resultado do estudo de demanda realizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade [Semob], em atendimento às solicitações da Associação de Moradores do DVO, para melhor atender aos usuários do transporte público no Distrito Federal”, explica o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

Com tarifa de R$ 2,70 e saídas do Terminal do BRT do Gama, a linha é operada pela empresa Pioneira.

Linha 3.213

? Em operação a partir de segunda-feira (13)

? Itinerário: BRT Gama / DF-483 / Santa Maria Sul (Quadras 100/200) / DVO

? Tarifa: R$ 2,70

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade