Hoje é Dia: semana tem Dia dos Namorados e Corpus Christi

O Dia dos Namorados é a comemoração que abre a segunda semana de junho: no Brasil, o dia dedicado aos apaixonados é celebrado, desde 1948, em 12 de junho. Como oRepórter Brasil, telejornal daTV Brasil, explicou, a origem da data é comercial: ela surge a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de lojas de departamentos Exposição Clipper, pensada em movimentar o comércio justamente em um período de desaquecimento do setor. Sem falar também que a data escolhida é véspera do dia de Santo Antônio (13 de junho), que tem fama de casamenteiro. Entenda um pouco mais da história do Dia dos Namorados no Brasil:

E para falar de amor, resgatamos dois episódios de programas daTV Brasilque contam histórias sobre o sentimento e relacionamentos amorosos: em 2019, oCaminhos da Reportagemdiscutiu o amor em tempos de aplicativo, e como os flertes e olhares estão dando lugar às curtidas de fotos, mensagens instantâneas e ao “dar match”:

Já oPrograma Especial, em 2014, contou histórias de amor de pessoas com algum tipo de deficiência, e como elas experimentam a sexualidade.

O 12 de junho também chama a atenção de todo o mundo para o combate ao trabalho infantil. AAgência Brasiltrouxe dados de relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Unicef indicando que, pela primeira vez em 20 anos, o número de crianças vítimas de trabalho infantil aumentou - eram 160 milhões no ano passado . Os impactos físicos e psicológicos nas crianças e adolescentes submetidos a esta prática foi o tema desta entrevista que foi ao ar ano passado noTarde Nacional, daRádio Nacional da Amazônia. Ouça:

Em 13 de junho, mas de 2012, começava, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - a Rio+20. Parte da cobertura daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)ainda está disponível no hotsite sobre a cúpula , cujo documento final foi adotado por 190 países.

Na semana, completam-se 50 anos da morte da atriz Leila Diniz (saiba mais na matéria daAgência Brasil) . Pioneira no movimento que reivindicava a liberdade feminina, ela morreu em 14 de junho de 1972, aos 27 anos, vítima de um desastre aéreo. ODe Lá Pra Cá, que dedicou um episódio à ela há dez anos, recorda que “a morte trágica e prematura causou comoção nacional e serviu para transformá-la em mito”. Assista:

Em um dia 14 de junho também aconteceu o fim da Guerra das Malvinas, travada entre a Argentina e o Reino Unido pelo controle das Ilhas Malvinas (Falkland) e encerrada em 1982. O programaTodas as Vozes, daRádio MEC, recuperou a edição extraordinária, veiculada durante a transmissão de uma partida entre Flamengo e Grêmio pela Rádio Globo , anunciando a rendição argentina às tropas britânicas. A notícia foi lida pelo locutor Arildes Cardoso:

Neste ano, o Acre celebra 60 anos de elevação à categoria de estado. A lei que transformou o então território nacional em estado foi sancionada em 15 de junho de 1962, pelo então presidente João Goulart. Em 2021, oTarde Nacional, daRádio Nacional da Amazônia, trouxe o historiador e arqueólogo no Acre, Marcos Vinícius Neves, para falar sobre a história do estado:

Se vivo fosse, o escritor paraibano Ariano Suassuna faria 95 anos nesta quinta-feira (16). O talento do autor de livros comoO auto da compadecidaeA pena e a lei, que faleceu em 2014, é reverenciado neste episódio doRecordar é TV, daTV Brasil: no programaOs Mágicos, exibido pela antigaTVEem 1979, Suassuna conta histórias de sua infância e juventude, da inspiração para escreverO auto da compadecida e literatura:

Quinta-feira (17) também é dia sagrado para os católicos - é o Corpus Christi, que, em alguns estados e municípios, é considerado feriado - na maior parte do país, costuma-se decretar ponto facultativo no dia. O Corpus Christi (“corpo de Cristo”, na tradução do latim) é celebrado 60 dias após a Páscoa, rememora, de acordo com o catolicismo, a instituição da eucaristia pela transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. As celebrações são conhecidas pelos famosos tapetes coloridos, por onde passam as procissões com a hóstia consagrada.

E no dia 17, serão 60 anos da conquista do bicampeonato mundial da Seleção brasileira, no Chile. O capitão Mauro Ramos ergueu a Taça Jules Rimet após a vitória do Brasil por 3 a 1 em cima da Tchecoslováquia (gols de Amarildo, Zito e Vavá, para o Brasil, e Masoput, para a Tchecoslováquia). ODe Lá Pra Cá, daTV Brasil, trouxe histórias desta conquista, liderada pelo genial Garrincha. Assista a primeira parte do programa (clique para assistir a segunda e a terceira parte do episódio):

No sábado (18), o beatle Paul McCartney faz 80 anos, bem como são lembrados o Dia Nacional da Imigração Japonesa e o Dia do Orgulho Artista.