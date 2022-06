Compete Brasília investiu R$ 12,9 milhões para apoiar atletas desde 2019

De 2019 ao primeiro semestre deste ano, o GDF, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, já investiu R$ 12,9 milhões no programa Compete Brasília

Ser um atleta de alto rendimento nunca foi uma tarefa fácil. Em muitas modalidades, os gastos com equipamentos, alimentação e viagens para campeonatos são investimentos altos. Para encurtar a distância dos atletas entre treinos e pódios, o programa Compete Brasília, executado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), proporciona a participação de atletas e paratletas em eventos nacionais e internacionais. De janeiro a maio deste ano, foram atendidos 1.624 atletas, em um investimento de mais de R$ 4 milhões do Fundo de Apoio ao Esporte (FAE).

“O Compete Brasília é muito importante para nós, atletas, pois muitos não têm condições e nem algum tipo de patrocínio”, diz o nadador João Victor de Farias Ribeiro | Fotos: Divulgação/SEL

O programa concede transporte aéreo para destinos nacionais e/ou internacionais e terrestre para trajetos brasileiros. De 2019 ao primeiro semestre deste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da SEL, já investiu R$ 12.971.822 milhões no programa, instituído por lei em 2016.

“A participação nos principais eventos esportivos é uma excelente oportunidade de firmar o nome dos esportistas brasilienses. Levar nossos atletas aos pódios e medalhas é cumprir com o compromisso de fomentar o esporte no DF. Estamos investindo no futuro”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Entre as principais condições para adquirir o benefício, é necessário estar em plena atividade esportiva, possuir vínculo com uma associação ou federação e comprovar qualificação na modalidade e habilitação para participar do evento para o qual foi selecionado, classificado e inscrito.

Larissa Nakabayashi com o treinador Marcus Lima

Em solo nacional

A atleta paralímpica e atual campeã brasileira de natação Larissa Nakabayashi considera o programa um diferencial em sua trajetória esportiva. “O Compete possibilita a minha participação em torneios importantes para minha carreira e para representação da nossa cidade em competições nacionais e internacionais. Acredito que é um programa que deveria ser seguido por outros estados do nosso país”, ressalta.

Somente no mês passado, a iniciativa levou 47 atletas da capital para o Campeonato Centro-Oeste de Natação, em Campo Grande (MS). “O Compete Brasília é muito importante para nós, atletas, pois muitos não têm condições nem algum tipo de patrocínio. Não é fácil ser atleta, e o Compete ajuda nas passagens para que nós possamos alcançar nossos objetivos”, destaca o também nadador João Victor de Farias.

Viagens internacionais

As competições internacionais não ficam fora. As meninas da patinação artística que representam o Iate Clube de Brasília fizeram bonito no início do ano em viagem custeada pelo programa para os Estados Unidos. A atleta Mell Barbosa competiu no torneio America’s Cup Championship of Clubs, em Orlando, na Flórida.

Mell Barbosa (à esquerda) e a treinadora Thatiana Resende (centro): incentivo para disputa internacional em patinação artística

“O Compete proporciona uma experiência excelente, porque os atletas passam a enxergar outras realidades, não só aquelas que eles estão acostumados. Abrem novos horizontes e ampliam a visão do que pode ser ainda melhor”, afirma Mell.

O programa não beneficia exclusivamente o atleta, mas toda a rede de apoio, como é o caso da equipe técnica. “Para nós, treinadores, o programa é muito bom! A patinação é um esporte muito dispendioso, e muitos atletas acabam tendo de escolher competições pela quantidade de gastos. O apoio do Compete Brasília foi excelente, pois proporcionou um enorme incentivo aos atletas para participarem de mais competições por ano”, destaca a treinadora de Mell, Thatiana Resende.

Em 2020 e 2021, mesmo com o cenário esportivo fortemente afetado pela pandemia, foram atendidos 842 e 1.313 esportistas, respectivamente. De forma progressiva, o Compete Brasília, que não faz distinção de modalidades, cresce a cada ano. Confira a tabela com o número de contemplados.

Arte: SEL

Para tornar tudo mais ágil e eficaz, os procedimentos de cadastro e requerimento do Compete Brasília agora são online. A SEL investiu em tecnologia para evitar o deslocamento dos atletas. O pedido deve ser protocolado no prazo máximo de 40 dias antes do início da competição nacional e de 60 dias antes do início da competição internacional. A prestação de contas também pode ser feita no formato online.

*Com informações da SEL