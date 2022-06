Memorial da América Latina tem festa junina neste fim de semana

O Memorial da América Latina, na capital paulista, promove hoje (11) e amanhã uma festa junina com entrada gratuita ao público. O evento contará com grandes nomes do forró, comidas e bebidas típicas.

Hoje, a programação musical começa às 14h30, com o duo Benziê, e segue às 16h10, com a banda Balaio de Baião; às 17h50, com Coisa de Zé; e 19h30, com Rastapé convida Edu Ribeiro. Entre as bandas, o Dj Thiago Nascimento fará sua apresentação.

No domingo, será a vez do cantor Munducá, às 14h30; do Trio Sabiá, às 16h10; de saxofonista Enok Virgulino, 17h50; e Dona Zefa convida Janayma Pereira, às 19h30.

A festa ficará aberta ao público de 11h às 21h, conta com barracas de canjica, arroz-doce, pamonha, milho verde, pipoca, espetinhos e bolos, além de bebidas, como quentão e vinho quente à venda.

O Memorial da América Latina fica ao lado do terminal Barra Funda, na zona Oeste da capital. O acesso se dará pelos portões 8, 9 e 12.