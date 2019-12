6 coisas que nunca se deve fazer no app do Nubank

O Nubank é um banco digital com a proposta de tornar as vidas dos clientes mais simples, com aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). Sem papéis ou agências físicas, a fintech oferece serviços bancários online e que evitam burocracias, mas isso não significa que a instituição não tenha regras importantes.

O cliente do banco possui uma série de atitudes proibidas ou não recomendadas, algumas das quais são informadas pelo contrato proposto no momento da adesão. O TechTudo fez uma lista com seis coisas proibidas no Nubank, contendo alguns comportamentos que o usuário deve sempre evitar.

Veja lista com seis atitudes 'proibidas' no Nubank — Foto: Divulgação/Nubank

1. Pagar fatura com carteira virtual

Algumas pessoas tentam pagar as faturas de seus cartões de crédito Nubank utilizando carteiras virtuais externas, utilizando o próprio "roxinho", fazendo com que a cobrança seja, na prática, adiada. O que muitos usuários não percebem é que, ao realizar essa transação, eles estão apenas aumentando a dívida, gerando um débito maior em suas faturas. Por isso, o Nubank recomenda que seus usuários não usem as carteiras digitais para esse fim.

Nubank recomenda não pagar a fatura com o próprio cartão de crédito "roxinho" — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

2. Não cuidar do cartão e deixar as senhas desprotegidas

É uma das obrigações do cliente armazenar seu cartão físico em lugar seguro. Além de riscos relacionados a perdas, também é recomendado que o cliente não exponha o objeto. O contrato proposto pelo Nubank sugere que o usuário também não divulgue fotos do seu cartão em redes sociais.

Além de guardar o cartão, o usuário deve proteger suas senhas, inclusive o PIN de quatro dígitos do cartão, considerado pessoal e intransferível, de modo a impedir o uso não autorizado por parte de terceiros. É muito importante memorizar essas senhas e evitar escrevê-las, já que anotações podem ser perdidas ou mesmo roubadas.

É obrigação do cliente Nubank cuidar do cartão físico e preservar o sigilo das senhas — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

3. Usar celular que não tenha requisitos mínimos para receber atualizações do Nubank

Ter um celular sempre atualizado e com requisitos mínimos para o uso e atualização do aplicativo Nubank é uma das exigências do banco digital. Essa regra é ressaltada no contrato de uso proposto ao cliente, que solicita que o usuário busque sempre a versão mais recente do aplicativo nas lojas App Store ou na Google Play Store.

É importante manter um dispositivo atualizado para usar o Nubank — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

4. Usar o Nubank para operações não permitidas por lei, como jogos de azar

Uma compra em estabelecimentos de apostas pode ser negada pelo Nubank, caso a atividade se enquadre na caracterização de jogos de azar, por exemplo. Além das regulamentações decorrentes da legislação brasileira, a medida pode ser baseada também em classificações emitidas pela rede MasterCard e seguir, portanto, critérios internacionais de proteção ao câmbio e ao crédito. Caso uma transação desse tipo seja constatada, o Nubank pode inclusive cancelar o cartão do usuário.

5. Ignorar normas sobre o mercado de câmbio

O Nubank pode trazer facilidades tanto em termos de limites de compras quanto em possibilidades de compras no exterior. Por meio do cartão digital, compras que talvez fossem mais difíceis junto a outros bancos podem se tornar mais práticas, inclusive ao longo de uma viagem. Além disso, desde outubro de 2018, o Nubank também facilita o planejamento de compras internacionais, pois trava o dólar no dia do processamento da compra, e não no dia do pagamento da fatura.

No entanto, isso não significa que o usuário possa ignorar outros detalhes, sobretudo aqueles relacionados ao mercado de câmbio. Ao realizar compras no exterior, é de responsabilidade do cliente respeitar as determinações legais em vigor, especialmente as normas do Banco Central do Brasil sobre o mercado de câmbio.

6. Deixar de verificar a origem dos boletos gerados

Assim como ocorre com frequência com outros bancos e serviços digitais ou tradicionais, tentativas de golpe e fraudes sempre podem ocorrer, e boletos falsos podem chegar até o cliente Nubank. Se o usuário tiver recebido algum tipo de conta emitida por outro site ou terceiros, é de responsabilidade do cliente verificar a origem desses boletos antes de efetuar qualquer pagamento.