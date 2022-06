Linhas que atendem regiões do metrô terão reforço no domingo (12)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou a realização de viagens extras nas linhas de ônibus que atendem as regiões de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras, cidades que estão no percurso das linhas do Metrô-DF, no domingo (12).

Arte: Semob-DF

As viagens extras vão assegurar o atendimento aos passageiros desses locais que habitualmente utilizam o metrô, já que os trens estarão com a operação suspensa nesse dia para manutenção corretiva.

As linhas 306.1, 373.2, 0.394, 0.385 e a 331 contarão com o reforço de viagens. A Linha 306.1 vai ter seu trajeto alterado nesse dia, passando por toda a extensão das avenidas Castanheiras e Araucárias, em Águas Claras.

A suspensão da operação do Metrô-DF, necessária para a troca de equipamento localizado entre as estações Asa Sul e Shopping, afetará a circulação dos trens no sentido Central-Ramais (Ceilândia e Samambaia).

Confira as linhas de ônibus que serão reforçadas e seus itinerários:

? 306.1 – Taguatinga Sul / Rodoviária do Plano Piloto (QS 11 – Vereda da Cruz – Águas Claras – EPTG – Eixo) – empresa Marechal

? 373.2 – Samambaia Norte (1 Avenida)/ Rodoviária do Plano Piloto (SHIS – EPNB – Eixo) – empresa Urbi Mobilidade

? 0.394 – Samambaia Sul (1ª Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG) – empresa Urbi Mobilidade

? 0.385 – QNR 5 (P1 Norte – P1 Sul) / EPTG / SIA / Rodoviária do Plano Piloto – empresa Expresso São José

? 0.331- Setor O / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural) – empresa Expresso São José.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade