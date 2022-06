Respeito ao ciclista será preocupação permanente para motoristas de ônibus

As empresas do transporte público coletivo do DF estão seguindo a determinação da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e oferecendo treinamento aos seus motoristas, para que dirijam com respeito e cuidado com os ciclistas. Nesta sexta-feira (10) começou a capacitação dos empregados da empresa Marechal, que vai oferecer o exercício para todos os condutores.

Empresa Marechal promoveu treinamento com seus motoristas para reforçar os cuidados necessários para com os ciclistas no trânsito | Fotos: Divulgação / Semob-DF

“Esta é uma política da Secretaria para todas as empresas e daremos sequência aos treinamentos nas próximas semanas”, disse o secretário da Semob, Valter Casimiro.

“Precisamos sempre relembrar os procedimentos para evitar os vícios do trânsito e nos conscientizar cada vez mais da necessidade de respeitar os ciclistas” Valter Casimiro, secretário de Transporte e Mobilidade do DF

De acordo com o secretário, o procedimento deve ser colocado no padrão de treinamento dos condutores, seja nas aulas teóricas e de revisão da legislação de trânsito, seja nos exercícios práticos. “Precisamos sempre relembrar os procedimentos para evitar os vícios do trânsito e nos conscientizar cada vez mais da necessidade de respeitar os ciclistas”, afirmou.

Durante o treinamento foi lembrado que no trânsito o condutor do veículo maior deve cuidar do menor. O presidente da Federação Metropolitana de Ciclismo, Júlio César Rieder, o Japa da Bike, explicou que o ciclista atleta tem o direito de transitar na mesma via dos veículos motorizados.

Com 33 anos de profissão, Domingos da Costa sempre manteve distância de ciclistas. Mas, no treinamento, viu que eles ainda se assustam com a passagem dos ônibus em velocidade

“A ciclovia é apropriada para a mobilidade urbana. O atleta de alta performance não pode transitar na ciclovia até mesmo por segurança, pois sua velocidade é bem maior e já ocorreram vários acidentes envolvendo outros ciclistas e pedestres, inclusive com morte. Então o atleta tem de transitar juntamente com os demais veículos”, explicou.

Japa da Bike explicou ainda a importância do motorista reduzirem a velocidade ao se aproximar de um ciclista e de manterem a distância mínima de 1,5 m entre os veículos e as bicicletas, durante as ultrapassagens. “A velocidade do ônibus, que é um veículo pesado, pode criar um vácuo e derrubar o ciclista, que acaba sendo atingido pelo veículo que vem atrás. E se o ciclista cair para o lado do ônibus, não há tempo de parar o veículo, nem do ciclista se retornar e se proteger”, disse.

O instrutor de motoristas, Josemá Souza da Silva, 43 anos, disse que procurou passar para os motoristas a importância de sempre olhar para o ciclista e ver uma vida. “Nós falamos sobre as regras de circulação, os procedimentos corretos nas manobras e a importância de poder chegar em casa e ver que fez um bom trabalho”.

De acordo com os motoristas que participaram do exercício, na garagem da Marechal, o treinamento preventivo foi bastante proveitoso.

Domingos Ferreira da Costa, de 55 anos, que também já foi motorista de caminhão e tem mais de 33 anos de profissão, disse que sempre procurou manter distância do ciclista e até mudar de faixa quando possível. “Hoje eu fiquei aqui, no lugar do ciclista, e percebi que a gente se assusta quando passa o ônibus em velocidade. A partir de agora, vou tomar mais cuidado ainda”, afirmou.

Aos 61 anos de idade, o motorista Eustáquio Mariano de Oliveira conta que tem 26 anos de profissão e há oito anos participa de treinamentos na empresa. Além de motorista, ele é corredor de rua e também ciclista. “Vejo esse treinamento como um trabalho social para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida e também para o usuário”, afirmou.

*Com informações da Semob-DF