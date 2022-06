Cidade da Segurança Pública retira carcaças do Recanto das Emas

Identificados por meio dos Consegs, os carros abandonados são recolhidos como forma de eliminar focos do mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya | Fotos: Divulgação/SSP-DF

Mais de 900 veículos abandonados retirados das 23 regiões administrativas resultou em melhoria na qualidade de vida para os habitantes, promovendo saúde, tranquilidade e uma cidade cada vez mais limpa para a população de todo DF. A ação preventiva contra a dengue e a criminalidade, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), por meio da Operação DF Livre de Carcaças, retirou 15 carcaças do Recanto das Emas nesta sexta-feira (10). A operação, desta vez, faz parte das ações da Cidade da Segurança Pública, que ocorre até o próximo domingo (12) na região.

Iniciada em fevereiro de 2020, a ação itinerante retirou 903 carcaças abandonadas em áreas públicas de 23 regiões administrativas do DF. Além de contribuir com a sensação de segurança da população, o DF Livre de Carcaças visa eliminar criadouros do mosquitoAedes aegypti, que é transmissor de dengue, zika e chikungunya.

A identificação dos carros abandonados ocorre por meio da parceria com os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), administrações regionais e também por meio do envio de informações para o e-mail [email protected] . O veículo deve apresentar características como material abandonado, carro aberto e vidros quebrados, por exemplo.

A DF Livre de Carcaças é realizada em parceria com as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Polícia Militar do DF (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), Secretaria de Saúde (SES) e Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

*Com informações do Detran-DF