Última participação do Brasil na primeira fase da Liga das Nações de Vôlei

Brasília sedia a primeira fase da Liga das Nações de vôlei masculino. Brasil, Austrália, China, Irã, Japão, Holanda, Estados Unidos e Eslovênia jogam nas quadras da Arena BRB Nilson Nelson desde terça-feira (7) até domingo (12). Neste domingo (12) irá ocorrer a última participação do Brasil no Nilson Nelson. Desta vez, contra a China.

Para o secretário de Turismo do DF, William Almeida, esporte e turismo são atividades de caráter socioeconômico e ambiental. Campeonatos ganham força na sociedade atual e promovem a atividade turística local, impactando positivamente na economia, no trade turístico e no aquecimento do mercado, por meio de consumo de produtos e serviços locais.

“Eventos esportivos aquecem o segmento de eventos e várias atividades da economia para receber os visitantes e são um propulsor do nosso turismo. A união do esporte e turismo está presente desde a gestão da ex-secretária Vanessa Mendonça e vai de encontro ao desenvolvimento de políticas públicas do nosso governo Ibaneis Rocha, que proporcionam a geração de emprego e renda”, afirmou a secretário.

Especificamente com relação à Liga das Nações de Voleibol, que é realizada anualmente, trata-se de uma competição de altíssimo nível técnico, onde todas as equipes jogam entre si, sendo realizada em diversos países, e considerada como um dos principais eventos da modalidade. Para a Secretaria de Turismo, investir nesse tipo de evento, amplia o conceito de turismo esportivo e atrai turistas para a cidade , promovendo o destino Brasília. Além disso, prevê-se a valorização do turismo em um ambiente multidisciplinar, integrando os conceitos de promoção de eventos, esporte, negócios e turismo.

Destaques do campeonato:

– Feira de Artesanato no local, com a exposição de produtos executados por artesãos brasilienses;

– Ações sociais – Distribuição de ingressos para a população de baixa renda e alunos da rede pública de ensino, promovendo inclusão social;

– Ações de sustentabilidade ambiental: destinar os resíduos oriundos dos materiais impressos para organizações e associações de reciclagem e reutilização;

– Quantificar e neutralizar a emissão de carbono dos jogos e deslocamentos, através de compensação ambiental feita por meio da aquisição de créditos de carbono, originados por projetos nacionais certificados e negociados no Mercado de Carbono.

Jogos:

12 de junho (domingo)

10h Brasil x China

13h Irã x Japão

16h Holanda x Austrália

*Com informações da Secretaria de Turismo