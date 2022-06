Consecti destaca atuação do Amazonas no ecossistema CT&I, durante encerramento do Fórum Nacional

Declaração foi feita na reunião de secretários estaduais de CT&I, onde boas práticas foram apresentadas

No último dia do Fórum Nacional do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti) e do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap) 2022, o Estado do Amazonas recebeu destaque pelo protagonismo que vem desempenhando no ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região amazônica.

“Quero parabenizar o Estado do Amazonas, porque é uma referência em muitas áreas do conhecimento, por ser um ecossistema fantástico e serve de referência para o Brasil e para a região. Falo pelo Estado do Amapá e tenho no Amazonas uma grande referência. Parabenizo o governador Wilson Lima, o secretário Angelus Figueira e, principalmente, toda a equipe da Fapeam, na pessoa da presidente Márcia Perales, que é a nossa anfitriã aqui no evento”, declarou o presidente do Consecti e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amapá, Rafael Pontes Lima.

Rafael destacou ainda que o trabalho que o Amazonas vem desenvolvendo é brilhante, fortalecendo cada vez mais a CT&I estadual.

“O Amazonas é um ambiente vivo de pesquisa natural e vocês têm o posicionamento de indústria, o posicionamento de instituições de CT&I forte, inclusive, de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) de âmbitos nacionais como o Instituto Federal do Amazonas (Ifam)”, apontou o presidente do Consecti.

Sedecti

Representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) durante o Fórum Nacional do Consecti Confap 2022; o chefe do Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Leonardo Silva, reforçou exemplos de avanço no Amazonas por meio de parcerias.

“O Amazonas foi o anfitrião do Fórum Nacional Consecti Confap 2022 e esse foi um momento ímpar, onde foi possível expor todo o trabalho que o governo vem realizando nos últimos anos, alcançando parcerias importantes no avanço da popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação, como é o exemplo da Rede Rhisa – uma iniciativa que vem conectando vários pesquisadores da Amazônia Legal e acontece por meio da parceria entre Sedecti, Ufam, Instituto Acariquara e Instituto Clima e Sociedade (iCS)”, sinalizou Leonardo.

O Fórum Nacional teve início na quarta-feira (08/06) e encerrou nesta sexta-feira (10/06), reunindo todos os secretários estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como, os representantes das Fundações de Amparo à Ciência de todo o Brasil. O evento também marcou o lançamento do Edital Amazônia+10.

Boas práticas

Ainda na reunião dos secretários estaduais de CT&I no último dia do Fórum Nacional Consecti, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo, Dênio Ribeiro Arantes, falou sobre as boas práticas que aquele estado vem desenvolvendo.

“Diante de uma necessidade real para atender a sociedade na questão de talentos, uma das coisas importantes que a gente fez foi a criação do Programa Sistema Universidades, que é um conjunto de ações educacionais coordenadas pelo Governo do Estado, na qual utilizamos educação à distância, tanto com instituições privadas quanto com instituições públicas”, revelou.

Dênio disse ainda que o Governo do Espírito Santo criou um “programa único guarda-chuva” onde reuniu todas as ações que o estado faz em educação, chamado de “Universidade Aberta Capixaba”, onde é aplicado cerca de R$ 30 milhões por ano no programa.

Outra iniciativa de inovação apresentada pelo Espírito Santo foi o SID ES – um programa que recebe recursos do governo estadual e que tem a função de acelerar um conjunto de startups a cada seis meses.

“Gastamos no SID, em torno de R$ 3 milhões de subvenção direta para as empresas. São R$ 100 mil para cada uma das 30 empresas, e gastamos mais R$ 1,5 milhão na infraestrutura do projeto, contratando a empresa que faz essa aceleração. Assim, também aceleramos o desenvolvimento do estado”, finalizou Arantes.

A próxima reunião do Consecti está agendada para o mês de setembro e será realizada em Porto Velho (RO).