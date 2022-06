Sedecti visita fabricante profissional de módulos de memória instalada no PIM

ADATA Technology fornece componentes para grandes empresas fabricantes de informática e eletroeletrônicos instalados no País

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Angelus Figueira, e o secretário executivo de Planejamento Estratégico, Valdenor Cardoso, conheceram nesta sexta-feira (10/06), as dependências da ADATA Technology, empresa Fabricante de Módulos DRAM e SSD líder no mercado instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Os secretários foram recebidos pelo presidente da empresa, Paulo Júnior, e pelo diretor de operações, Marcos Modenezi. Também presentes ao encontro, o representante do Institutos Creathus, Marivaldo Albuquerque, o empresário Fernando Silvestrim, e o presidente do Instituto Conecthus, Ailton Queiroz.

“Em nome do Governo do Amazonas, eu e Valdenor viemos conhecer este projeto exitoso que, apesar de pouco tempo instalado no PIM, tem uma história de sucesso e atende às necessidades de grandes indústrias no mundo. Nosso compromisso é de parceria para que, não só este setor, que faz parte de nossa matriz econômica, como os demais, sejam fortalecidos”, disse o titular da Sedecti.

De acordo com o presidente da ADATA, a empresa gera diretamente quase 200 empregos e tem a probabilidade de aumentar mais duas ou três linhas, podendo dobrar esse número em um curto espaço de tempo.

“Hoje a indústria de semicondutores é uma das mais importantes, porque estes produtos estão dentro de todos os eletrônicos, como computadores e celulares. E com a pandemia, foi evidenciado muito a importância desse produto, dado a sua escassez. Então, você poder investir neste segmento é muito importante. A ADATA é uma das empresas deste segmento, tem origem em Taiwan e atua no mundo inteiro, com duas unidades em Santo Antônio de Posse, São Paulo, e agora há um ano iniciando em Manaus, com duas linhas”, contou Paulo Junior.

A ADATA é especializada na produção de módulos DRAM e líder mundial na fabricação de memória e componentes para armazenamento digital como unidades de estado sólido, unidades flash USB, cartões de memória, produtos de armazenamento externo dentre outros.

“É importante destacar que a empresa está perto dos grandes players, DELL, LENOVO, que são seus grandes clientes. É importante que ADATA esteja aqui na Zona Franca de Manaus (ZFM), podendo produzir e atender às indústrias que aqui estão aqui e no resto do Brasil”, avalia o presidente do Instituto Conecthus.