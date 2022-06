GDF Presente limpa e recupera 50 bocas de lobo em Santa Maria

Os pontos mais críticos e de maior movimentação foram identificados pela administração regional para receberem os serviços do programa | Fotos: Divulgação / GDF Presente

Pelo menos 50 bocas de lobo de Santa Maria passaram por um trabalho de reforma e manutenção ao longo dos últimos sete dias. Além da retirada de entulho e lixo descartados irregularmente pela população – e que obstruem a passagem das águas das chuvas –, técnicos do programa de manutenção das cidades e da administração regional trocaram tampas das caixas de manutenção que estavam avariadas e recuperaram grelhas furtadas.

Nos dois casos, a falta de tampas coloca em risco a segurança de pedestres e a conservação dos veículos leves que poderiam passar sobre a cavidade do asfalto aberta. “Nosso trabalho vem para evitar acidentes e já deixar os canais de escoamento da água desobstruídos para quando voltarem as chuvas. É um serviço de preservação”, garante o coordenador do Polo Sul II do GDF Presente, Rodrigo Caverna.

A Administração Regional de Santa Maria fez um levantamento dos pontos mais críticos e de maior movimentação de pessoas para agir. “Em trechos onde há circulação de veículos pesados, as grelhas de aço fundido substituíram aquelas furtadas. Onde há menor circulação de carros e caminhões, mantivemos as de concreto”, explica o diretor de Obras da administração, Josiel França.

Proprietário de uma distribuidora de bebidas, Everson Tavares, 21 anos, acha que a recuperação dos espaços públicos dá segurança e valoriza os estabelecimentos comerciais da região. Ele conta que em frente à sua loja a boca de lobo ficou exposta depois que um caminhão não conseguiu fazer a curva e acabou quebrando a grelha. “Vieram e arrumaram, o que faz bem para as nossas vendas e tira o risco de alguém ingerir bebida alcoólica e cair. Agora tudo está tudo de novo em ordem.”