Policial consola motorista de ônibus após acidente que matou mulher em moto: ‘Me coloquei no lugar dele'

Um motociclista trafegava pela região central quando bateu na lateral de um ônibus e a garupa caiu. A mulher, de 31 anos, acabou sendo atropelada pelo veículo e morreu no local.

Quando o cabo André Gustavo Ferreira da Silva chegou ao local do acidente, encontrou o motorista, Rogério Antônio Souza, sentado no chão do ônibus, em prantos. O policial chamou o motorista pelo nome e o abraçou, em uma cena que causou comoção.

A atitude de empatia do policial recebeu várias mensagens de apoio e elogio.

“Nós chegamos no local para atender uma ocorrência de gravidade, já sabíamos que o Samu estava no local e tinha constatado um óbito e o motociclista estava sendo atendido, então eu fui procurar o motorista do ônibus e me deparei com a situação dele, sentado no assoalho do ônibus chorando. Minha primeira reação foi tentar trazê-lo à realidade, eu chamei ele pelo nome três vezes, para ele sair dessa situação, se levantar”, conta o cabo da PM.

PM consola motorista de ônibus após acidente que matou mulher que caiu da garupa de moto

“A gente aprende desde pequeno aquela máxima de amar ao próximo como a si mesmo. E eu me coloquei no lugar dele, da cena que ele viu quando saiu do ônibus após o acidente, ele estava muito abalado e perdido."

"A primeira coisa que senti no meu coração foi que ele precisava disso, daquele momento do abraço, do aperto de mão e de uma palavra de consolo”, completa.

André conta ainda que ficou pouco mais de um minuto abraçado com o motorista até ele parar de chorar e ele perceber que a situação estava mais controlada. Segundo o policial, a maior preocupação do motorista era com as vítimas do acidente.

“Ele falava o tempo todo a moça morreu, queria saber como o motociclista estava. A gente é motorista também, sabe como é, estamos sujeitos a isso e foi uma fatalidade. Tentei na conversa deixar isso claro para ele, que foi uma fatalidade, que foi muito triste, mas que ele não tinha culpa.”

Ainda segundo o policial, apesar de já ter atendido inúmeros casos de acidente, inclusive com mortes, essa ocorrência foi bastante especial. “Porque foi no centro da cidade e tinham tantas pessoas ali que poderiam ter essa atitude, mas estavam ali em silêncio, só olhando e eu vi que tinha que tomar alguma atitude, mesmo fardado, fazendo o meu trabalho. Então foi muito emocionante e algo que eu vou guardar para sempre.”

O motorista conta que nesses quase 20 anos de profissão nunca tinha se envolvido em um acidente assim. Rogério afirma que ficou em choque e a atitude do policial o ajudou naquele momento de desespero.

“Eu estava ali desolado, muito triste pelo o que tinha acontecido, embora tenha sido uma fatalidade, não tenha tido culpa, eu fiquei muito abalado, estava preocupado com as vítimas. E ele se aproximou, conversou comigo, deu uma palavra de carinho, o abraço. Só posso dizer que sou muito grato", desabafa.

"Antes de chegar o pessoal do operacional da empresa, para dar o auxílio, a pessoa que estava ali era o policial, ele ficou sensibilizado com a situação, me ajudou. Eu tenho muito a agradecer.”

Rogério diz que aos poucos está tentando voltar a rotina de trabalho, mas que ainda está muito triste com a situação. “Estou voltando a ativa aos poucos. Até hoje ainda é complicado, eu fiquei muito triste com a situação, com o rapaz, o motociclista, a moça tão nova, não tenho nem palavras nesse sentido", afirma.

Para o policial, a repercussão de uma atitude simples mostra o quanto as pessoas estão carentes de cuidados umas com as outras.

“Foi uma situação muito especial e acredito que tudo tem um propósito. Pela repercussão das postagens na internet a gente vê que as pessoas estão carentes de compartilhar momentos como esses”, finaliza.