Trecho da DF-205, na Fercal, recebe nova capa asfáltica

Os trechos deteriorados de asfalto, na altura do quilômetro 21, foram retirados e, na sequência, a equipe de 25 operários destacados para o serviço preencheu o espaço com uma nova camada de capa asfáltica. Foram aplicadas cerca de 800 toneladas de massa a

Está concluída a recuperação asfáltica no trecho de 450 metros no Setor Leste da DF-205, na Fercal. A melhoria viária vai beneficiar cerca de 20 mil motoristas que circulam pela região diariamente. A obra foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), por meio de administração direta, com recursos e maquinários do órgão.

O trecho de estrada, na altura do km 21, ganhou uma nova camada de capa asfáltica, num investimento de cerca de R$ 500 mil | Foto: Divulgação/DER-DF

Os trechos deteriorados de asfalto, na altura do km 21, foram retirados e, na sequência, a equipe de 25 operários destacados para o serviço preencheu o espaço com uma nova camada de capa asfáltica. Foram aplicadas cerca de 800 toneladas de massa asfáltica, num investimento de cerca de R$ 500 mil.

“Essa obra era uma demanda antiga da comunidade. Neste trecho, trafegam muitos caminhões de empresas localizadas nas redondezas, que geram muitos empregos. Esta restauração vai permitir que os motoristas trafeguem com mais segurança e conforto”, declarou o superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante.

O eletricista Marcos Santana, de 43 anos, não esconde a satisfação por ver a obra finalizada. “Com o asfalto novo, vai ser muito mais tranquilo e seguro dirigir. Moro na Fercal há três anos, esperava muito por isso e finalmente aconteceu”, comemorou.

*Com informações do DER-DF