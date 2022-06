No Careiro Castanho, Governo do Estado inaugura 11º laboratório de robótica das escolas estaduais

Até o mês de junho serão entregues 20 laboratórios em todo o Amazonas

FOTOS: Lucas Silva/ Secom

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (10/06), um Espaço Maker no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, no município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). Foi o 11º laboratório desta modalidade entregue à comunidade. Até junho, estudantes de 20 escolas passarão a contar com o espaço dedicado ao desenvolvimento de experiências de tecnologia e inovação.

O Espaço Maker é o local onde são feitas as experiências do projeto “Fazer para Aprender”, iniciativa que integra o programaEduca+Amazonas, lançado em 2021. Em Manaus, há laboratórios em funcionamento em três escolas. No interior, a estrutura está presente em escolas de Tefé, Iranduba, Codajás, Humaitá, Apuí, Manacapuru, Benjamin Constant e, agora, Careiro Castanho.

“A gente está trabalhando para que todas as escolas tenham estrutura como essas daqui, que os alunos tenham acesso à tecnologia de ponta, além de acessórios e insumos necessários, como a impressora 3D. Isso é importante porque coloca os nossos alunos em outro patamar”, ressaltou o governador, que conheceu algumas experiências feitas pelos alunos.

No laboratório, os estudantes podem experimentar as mais diversas áreas do conhecimento, pois o espaço contará com recursos para a elaboração de estações de robótica e eletrônica, carpintaria, corte e montagem, impressão 3D, pesquisa e leitura, realidade virtual e aumentada e projeção midiática.

“Não é só um laboratório, agora a gente pode aprender sobre realidade virtual. Eu quero seguir a área de medicina e isso vai influenciar muito no meu aprendizado. Ano que vem, quando eu me formar, vou ter uma base do que eu vou querer seguir na minha profissão”, disse a estudante do Ceti, Flávia Gadelha, de 17 anos.

Novo Ensino Médio

Com o Espaço Maker, os estudantes da rede pública estadual desenvolverão metodologias ativas de aprendizagem em ambientes multi-instrucionais, o que será um diferencial na formação dos estudantes. A prática está incluída no Novo Ensino Médio (NEM), que está sendo implantado na rede pública de ensino

Além das estações, o projeto ainda contempla material didático e paradidático impresso, plataforma digital de acesso aos recursos midiáticos e formação docente.

Ao todo, serão 100 laboratórios entregues para a rede estadual. Em junho, o Governo do Amazonas fará a entrega de 20 unidades, em cidades do interior e também em Manaus.

Unidades da rede estadual contempladas com Espaços Makers

Manaus

EETI Maria Arminda

Ceti João dos Santos Braga

Ceti Dariana Correa Lopes

Interior

Ceti Hélio Bessa – Tefé

Ceti Maria Izabel Desterro – Iranduba

Ceti José de Araújo Rodrigues – Codajás

Ceti Tarcila Prado de Negreiros Mendes – Humaitá

Ceti Escola Estadual Maria Curtarelli Lira – Apuí

Ceti Washington Régis – Manacapuru

Ceti Professor Aristélio Sabino – Benjamin Constant

Ceti Professora Maria Adelaide Marinho Hortência – Careiro Castanho