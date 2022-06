Sábado (11) é dia de atendimento exclusivo para emissão de RG

Visando aprimorar o atendimento aos cidadãos, as unidades do Na Hora, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), em parceria com a PCDF, farão um mutirão exclusivo para a emissão de identidade. O funcionamento estará disponível em Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho e Taguatinga.

Das 7h30 às 13h, o atendimento será para o público que fez o agendamento. Entre 13h e 19h, haverá atendimento por demanda espontânea (sem horário marcado).

O Na Hora vem realizando diversos atendimentos itinerantes, junto aos programas da Sejus: “Sejus Mais Perto do Cidadão” e “Sua Vida Vale Muito”, além disso há os serviços itinerantes oferecidos pela Carreta, que vem percorrendo as regiões administrativas do DF. A Unidade Móvel já visitou mais de 10 regiões administrativas. A carreta já realizou aproximadamente 11 mil atendimentos desde o início do ano.

Serviço

Mutirão de emissão de RG nas unidades do Na Hora

– Data: 11/6/2022 (sábado)

– Horário: das 7h30 às 13h haverá atendimento, mediante agendamento prévio. A partir das 13h haverá atendimento por demanda espontânea, até às 19h

– Local: Todas as unidades do Na Hora

*Com informações da Sejus