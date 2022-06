Fórum Nacional do Consecti e Confap assegura investimentos para a Amazônia Legal

Os recursos serão aplicados em projetos de apoio à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico

Seguindo as atividades do último dia do Fórum Nacional Consecti e Confap, presidentes e representantes das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) se reuniram, nesta sexta-feira (10/06), para alinhar as ações e definir a publicação da chamada do Programa Amazônia + 10, além de apresentarem resultados de grupos de trabalhos. O encontro ocorreu no Hotel Comfort, Distrito Industrial I, em Manaus.

A abertura oficial do evento foi feita ontem (09/06), na sede do Governo do Estado, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, que na ocasião anunciou investimentos de R$ 5 milhões, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), para a chamada pública Amazônia +10.

Foram três dias de discussões intensas em prol do fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação. Iniciado no dia 8 de junho, com pré-evento de internacionalização, o Fórum Nacional do Consecti e Confap contou com a participação de gestores das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), secretários Estaduais de CT&I e de agências federais e internacionais de fomento à CT&I, além da participação do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Paulo Alvim, e do ministro substituto, Sérgio Freitas.

OAmazônia +10é uma parceria construída no âmbito do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap) e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti) para promover a ciência, a tecnologia e a inovação na Amazônia, com a finalidade de apoiar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico sobre a floresta tropical, as interações natureza-sociedade e o desenvolvimento sustentável e inclusivo da região Amazônica.

Entre os debates finais desta edição do Fórum estiveram as apresentações dos quatro Grupos de Trabalho envolvendo GT Ciência Aberta, GT Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (Capes), GT do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ( Sebrae) e GT Sistemas de Gestão.

Sobre o Encontro

Para os participantes do Fórum o encontro foi produtivo e destacou importantes pontos para a CT&I do país, dentre eles, a Carta de Manaus que atualizou a Carta de Salvador.

A diretora-presidente da Fapeam e vice-presidente do Confap, Márcia Perales Mendes Silva, ressaltou que toda a agenda programada para o evento foi cumprida e que ocorreram diversos momentos importantes para o avanço da CT&I, entre esses o anúncio de investimentos de R$ 380 milhões do MCTI em projetos de apoio a pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na região amazônica.

“Nós tivemos o lançamento do edital do Programa Amazônia +10, tivemos a Carta de Manaus, além de muitas atividades e deliberações importantes para a área de CT&I que favorecem e fortalecem todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação”, destacou Márcia Perales.

Segundo o presidente do Confap, Odir Antônio Dellagostin, o evento foi produtivo e permitiu estabelecer interlocução com as agências federais, CNPq, Finep e Capes.

“Foram discussões importantes, que trouxeram informações atualizadas sobre o andamento de diversos programas que o Confap tem cooperação e colaboração com estas agências”, observou.

Para a diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espiríto Santo (Fapes), Cristina Engel de Alvarez, o encontro foi fundamental e produtivo.

“Nós pudemos não só decidir coisas importantes durante as sessões oficiais, o que percebi também foi o benefício que isso está trazendo para a própria a região amazônica. Essas ações que são voltadas para a Amazônia, por exemplo, são resultados que ficam aqui no estado”, disse Cristina.

O evento encerrou na tarde desta sexta-feira (10/6) com uma visita técnica ao Sídia Instituto de Ciência e Tecnologia. O próximo Fórum Nacional do Confap será realizado nos dias 22 e 23 de setembro, em Rondônia.