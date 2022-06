Governo reabre estação Pedro II do Metrô para abrigar moradores em situação de rua

O Governo do Estado de São Paulo irá realizar mais uma ação “Noites Solidárias a partir deste sábado (11) na estação Pedro II do metrô. Serão distribuídos colchões, cobertores, kits de higiene e refeições para o acolhimento de pessoas durante o período de baixas temperaturas previsto para os próximos três dias.

O objetivo é amparar e proteger à população de rua do inverno rigoroso. A Defesa Civil do Estado irá emitir estado de alerta para baixas temperaturas em todo o território a partir deste domingo (12) até a próxima terça-feira (14). Os alertas são emitidos sempre que a sensação térmica mínima é de 13ºC.

O “Noites Solidárias” é uma ação em conjunto das secretarias de Desenvolvimento Social e Transportes Metropolitanos, com o apoio da Defesa Civil estadual e do Fundo Social de São Paulo. O acolhimento está previsto para acontecer, inicialmente, até terça-feira (14), entre 19h e 8h do dia seguinte.

A iniciativa irá manter o mesmo formato da ação anterior, realizada entre os dias 17 e 20 de maio e que abrigou 179 pessoas: capacidade para abrigar 100 pessoas nas dependências da estação Pedro II do metrô e o fornecimento de jantar às pessoas por meio de uma unidade do Bom Prato Móvel. Na manhã seguinte, os abrigados serão encaminhados à unidade 25 de março do Bom Prato para o café da manhã.

Inverno Solidário

A Campanha Inverno Solidário, coordenada pelo Fundo Social de São Paulo, tem o objetivo de arrecadar cobertores novos para serem doados as pessoas em situação de rua e entidades sociais.

As doações para a campanha, que será realizada até 21 de setembro, poderão ser entregues diretamente para o Fundo Social de São Paulo e na capital paulista em pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e unidades do Poupatempo.

Nos outros municípios paulistas, a entrega e a distribuição são coordenadas pelos fundos municipais. As doações serão destinadas a pessoas em situação de rua e entidades sociais, hospitais e centros de acolhimento.

Além de arrecadar cobertores novos, a campanha promove ações e combate a doenças comuns do inverno nas unidades das Praças da Cidadania, mantidas pelo Fundo Social em locais com alta vulnerabilidade. A Secretaria da Saúde também segue com ações de prevenção e vacinação contra a gripe.

Apoio empresarial

A iniciativa conta com o apoio da Klabin, que doou 8 mil caixas que serão distribuídas pelos estabelecimentos parceiros para doações de cobertores. A empresa é parceira da campanha há mais de 20 anos.

Responsável pelo desenvolvimento e manutenção do site oficial, a Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo – também oferece um canal que indica os pontos de coleta mais próximos para doações. Ao informar o CEP, o site oferece a relação de unidades que estão recolhendo cobertores na região.

A Prodesp também é responsável pelo Poupatempo. Novamente, todos os postos do programa receberão cobertores para distribuição a entidades assistenciais ligadas ao Fundo Social de São Paulo e dos municípios.

Mais informações: www.invernosolidario.sp.gov.br