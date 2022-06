Mais cinco máquinas são entregues a municípios atingidos pelo rompimento das barragens em Brumadinho

O município de Caetanópolis, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), recebeu o primeiro de três maquinários que serão entregues ao município como parte do Termo de Reparação de Brumadinho . Além dele, Abaeté e Felixlândia, na região Central, e Betim e Esmeraldas, na RMBH, foram contemplados com as segundas entregas. Os cinco municípios receberam uma pá escavadeira, no valor de R$ 622 mil, cada.



Ao longo de 2022, serão entregues 75 veículos para 25 municípios atingidos pelo rompimento das barragens de Brumadinho, na Bacia do Rio Paraopeba. As entregas pelos fornecedores serão realizadas de acordo com a disponibilidade dos maquinários definidos pelas prefeituras no momento de definição do escopo do projeto. Até o momento, 13 municípios foram contemplados com o recebimento de pelo menos uma máquina. Além dos já citados, também receberam Pequi, Paraopeba, Curvelo, Florestal, Juatuba, Igarapé, Fortuna de Minas e Pompéu.



As entregas são parte do projeto de reparação socioeconômica “Manutenção de estradas rurais e trabalhos de recuperação ambiental”, do anexo I.3 do Termo de Reparação, assinado entre os compromitentes – Governo de Minas , Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública de Minas Gerais – e a compromissária, Vale.



A secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, reafirma o compromisso das instituições na execução do projeto. “A entrega dessas máquinas mostra o comprometimento do Governo do Estado para que a população dos municípios atingidos seja de fato beneficiada pelos resultados do termo de reparação com ações efetivas de melhorias em suas cidades e em suas vidas, mas sem nos esquecermos nunca que esse termo deriva de uma tragédia que infelizmente causou muita tristeza e dor”, ressalta.



Ainda fazem parte da lista de municípios que receberão os equipamentos Biquinhas, Maravilhas, Mário Campos, Mateus Leme, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, São Gonçalo do Abaeté, São Joaquim de Bicas, São José de Varginha e Três Marias.



Caetanópolis



O superintendente de Logística e Infraestrutura Rural da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) , Ronaldo Lima Rodrigues, acompanhou o recebimento da pá carregadeira pela Prefeitura de Caetanópolis nessa quinta-feira (9/6).



"Quero dar destaque ao viés ambiental deste projeto, muito preocupado com a perfeita compactação do solo, do leito dessas estradas, com a drenagem da água da chuva, a construção de bolsões, para que a gente possa evitar o assoreamento de rios, córregos e nascentes. Nós da área técnica da Seapa vamos acompanhar a execução deste projeto nos 25 municípios", afirma Rodrigues.



Para o prefeito João Procópio, o equipamento promoverá avanços na qualidade de vida da população. “A máquina chega em um momento muito importante para o nosso município, que tem uma extensão rural muito grande. A gente precisa fazer melhorias para os moradores dessas áreas e o maquinário vai somar muito para o bom desenvolvimento e o crescimento de Caetanópolis”, relata.



Recuperação



Além do recebimento das três máquinas por cada um dos 25 municípios, o projeto prevê uma segunda fase, também em execução, com capacitações técnicas para servidores das prefeituras, visando o uso dos veículos focado em uma recuperação sustentável e ecológica das estradas. Essas vias são importantes para o escoamento da produção agropecuária nas regiões e para a trafegabilidade da população moradora das áreas rurais.



As duas fases do projeto somam um investimento de aproximadamente R$ 51,5 milhões, sendo R$ 48.976.064 para a fase 1 e R$ 2.519.397 para a fase 2. Os equipamentos, por sua vez, foram escolhidos pelos gestores municipais, dentre um rol de veículos disponíveis no mercado, de acordo com as necessidades dos municípios.



Os anexos I.3 e I.4 do Termo de Reparação incluem nove projetos em execução nos 25 municípios da bacia do Paraopeba e sete projetos iniciados em Brumadinho. Encontram-se em detalhamento, pela Vale, os projetos selecionados após o processo de consulta popular, realizado em novembro de 2021. No total, foram 112 iniciativas selecionadas, com a participação da população atingida, que apontou as prioridades para investimentos.



O termo tem como objetivo reparar os danos causados pelo rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado.