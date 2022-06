Confira áreas sem energia neste sábado (11) para manutenção da rede

A correção de ponto quente na rede elétrica do Plano Piloto e de Sobradinho vai provocar a interrupção no fornecimento de energia em endereços dessas duas regiões, neste sábado (11). Em algumas áreas, os trabalhos começam de manhã e seguem até as 13h; em outras, a operação vai das 13h às 17h30.

No Plano Piloto, o período da manhã será sem energia para o Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 6, Bloco E. No mesmo turno, também passarão por desligamento programado as quadras 16 (conjuntos J a L) e 17 (Área Especial 1) de Sobradinho.

À tarde, ficam sem energia os lotes 33, 33-B, 34-A, 35, 35-A, 36, 36-A, 37, 38, 39-A, 39-B, 40, 41, 41-A, 43, 44-A, 45, 45-A, 56, 56-A, 58, 59, 59-B, 60, 60-A, 61-A, 61-B, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71-A, 74, 78 e 79; e o Conjunto A, lotes 57 e 57-A do Condomínio Bela Vista Serrana, em Sobradinho.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.