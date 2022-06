FCecon divulga resultado do edital de institutos de pesquisa clínica

Edital visa estabelecer acordos de cooperação técnica com instituições privadas de saúde para pesquisa clínica em oncologia

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulga, nesta sexta-feira (10/06), o resultado do Edital nº 002/2022 de Chamamento Público para Habilitação para Pesquisa Clínica e Ensino. Das instituições inscritas, uma foi selecionada. O resultado pode ser visualizado no site da unidade hospitalar –www.fcecon.am.gov.br.

Trata-se do primeiro edital voltado para estabelecer acordos de cooperação técnica com instituições privadas de saúde para pesquisa clínica em oncologia, tendo como objetivo buscar parcerias para preparar a unidade hospitalar para estudos clínicos, potencializando estudos de novos protocolos terapêuticos.

Segundo a diretora de Ensino e Pesquisa, Kátia Luz Torres, a instituição apta será chamada para a elaboração do termo de cooperação e plano de trabalho, a fim de definir as contrapartidas de ambas as instituições. Ela informa que o termo de cooperação será firmado pelo prazo de cinco anos, podendo ser prorrogado por igual período. “A instituição selecionada deverá manter todas as condições de habilitação vigentes durante todo o período de cadastro”, explicou Torres.