Feirão Limpa Nome Serasa 2019: como negociar dívidas online

Segundo a entidade, a última edição, realizada em março, facilitou o fechamento de mais de 679 mil acordos com abatimentos na casa dos R$ 2,8 bilhões. O número de inadimplentes, no entanto, segue alto, na casa dos 63,2 milhões de pessoas — o setor bancário e de cartões de crédito responde por 28% das dívidas. Veja, a seguir, como usar o serviço para quitar débitos pela Internet.

Quer comprar celular, TV e outros produtos com desconto? Conheça o Compare TechTudo

Passo 1. Acesse o portal Limpa Nome da Serasa (serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online) pelo navegador do computador ou do celular. Digite o seu CPF no campo em destaque e pressione o botão “Consultar”;