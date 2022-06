Cinco municípios catarinenses estão entre os mais rápidos para abrir empresa

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O desempenho catarinense no registro mercantil continua em destaque nacional. Santa Catarina abriu mais de 73 mil novos negócios no primeiro quadrimestre deste ano, segundo o Mapa de Empresas,, elaborado pelo Ministério da Economia. Cinco municípios do estado despontam no rol entre os 10 com os menores tempos de abertura de empresas. São eles: Xaxim (1º), Mafra (2º), Criciúma (4º), Brusque (5º) e Navegantes (8º).

Segundo a presidente da Junta Comercial de Santa Catarina, Renata Silva, o resultado positivo se dá pelas medidas de simplificação que o Governo de Santa Catarina realizou para melhorar os processos de registro mercantil e legalização, assim como o apoio das administrações municipais na desburocratização também dos serviços públicos lá na ponta.

“Santa Catarina foi pioneira e serviu de modelo para a Lei da Liberdade Econômica, criando a regulamentação estadual. Desde então, vem colhendo frutos, como a facilidade de empreender e a desburocratização. Hoje, a Junta Comercial catarinense se consolida como uma instituição moderna e ágil, exercendo um papel fundamental no incentivo ao empreendedorismo. Por meio da Jucesc 100% digital, entre outras ações, simplificamos a abertura de novos negócios e representamos o DNA do empreendedor que investe e aposta no estado”, pontua a presidente.

Dentre outras medidas implantadas pela gestão Carlos Moisés que melhoram o ambiente de negócios para quem deseja investir, gerar emprego e renda, está a dispensa de alvará e licenciamento. São mais 570 atividades econômicas classificadas como de baixo risco e que não oferecem perigo à saúde e à segurança da sociedade, mais que a classificação brasileira, proporcionando um ambiente de negócios mais livre e favorável à abertura de empresas. Além disso, 60 municípios catarinenses integram o Programa SC Bem Mais Simples, que possibilitam ainda mais celeridade na abertura de novos negócios.

:: Tempo da abertura de empresas dos cinco municípios catarinenses destaques

Xaxim: 3 horas

Mafra: 4 horas e 1 minuto

Criciúma: 4 horas e 11 minutos

Brusque: 4 horas e 33 minutos

Navegantes: 5 horas e 36 minutos

Em relação ao menor tempo relativo à análise de viabilidade de endereço, fase na qual o município informa se a atividade econômica pretendida pode ser exercida no local selecionado, o relatório Mapa de Empresas aponta a cidade de Xanxerê entre as 10 mais rápidas, no qual ocupa a oitava posição, com um tempo de 1 hora e 32 minutos.

Quando se trata das capitais dos estados, Florianópolis continua entre as mais rápidas do Brasil na abertura de empresas, na quarta posição, com um tempo total de 14 horas.

Quando analisados os estados, Santa Catarina conta com um tempo total, entre viabilidade e registro, de 1 dia e 21 horas, uma variação de -9 horas em relação ao último quadrimestre de 2021.

“Somos um estado com uma economia diversificada e pujante e que atrai o investidor. Para impulsionar ainda mais este cenário o Governo de Santa Catarina investe em programas e ações, a exemplo do SC Bem Mais Simples que simplifica a abertura de um negócio e do Programa InvestSC que recebe o investidor em SC e dá todo respaldo necessário para a implantação do empreendimento. Resultado disso são números positivos na economia como emprego em alta e a menor taxa de desocupação do país”, destaca o secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Jairo Sartoretto.

Santa Catarina também se destaca entre os que registraram o maior crescimento percentual no número de empresas abertas no primeiro quadrimestre de 2022, com uma alta de 20,7% em relação ao último quadrimestre de 2021 e 1,4% em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, com 73.860 novos negócios. O estado conta com 1.160.372 empreendimentos ativos, segundo oObservatório da Jucesc.