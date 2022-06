Rotatória da QNJ 7/9 ganha reforço na sinalização de trânsito

A obra da rotatória da QNJ 7/9, em Taguatinga Norte, segue para sua nova fase. Depois de as equipes do GDF Presente e da administração local cortarem o asfalto e circularem o balão com meios-fios, gramado dentro, chegou a etapa da demarcação das ruas próximas ao anel viário com sinalizações verticais e horizontais. O serviço foi executado pela equipe do Detran, que mobilizou cinco servidores na ação, em horário de menos movimento no trânsito.

Equipe do Detran: pinturas na faixa de retenção e na área zebrada fazem parte da ação | Foto: Divulgação/Detran

“Todos esses elementos, a rotatória e as sinalizações, vão disciplinar o fluxo de carros na região, oferecendo maior segurança de trânsito” Pedro Paulo Gama, diretor de Engenharia de Trânsito do Detran

“É um projeto de 2020 que complementa outra obra de rotatória feita na QNJ 15/23, o que otimizaria o trânsito naquela região”, explica o diretor de Engenharia de Trânsito do Detran, Pedro Paulo Gama. “A obra foi motivada porque existia um conflito de fluxo no local, já que tinha uma conversão realizada pelos motoristas que não era permitida.”

Para corrigir essa imperfeição no trecho, serão colocadas, próximo ao balão, seis placas de sinalização, além de pinturas de faixa de retenção e de áreas zebradas indicando a necessidade de atenção e cuidado ao transitar pelo local. As vias também receberão tachões – peças que, popularmente conhecidas como tartarugas, servem como delimitadores de faixas, incentivando os motoristas a reduzir a velocidade.

“A falta de uma sinalização no local colocava em risco a segurança viária”, ressalta Pedro Paulo Gama. “Todos esses elementos, a rotatória e as sinalizações, vão disciplinar o fluxo de carros na região, oferecendo maior segurança de trânsito”, prevê.

Aprovação popular

Maria Cleide Biângulo mora perto do balão e acompanhou a obra: “Essa rotatória é ótima, porque vai obrigar os carros a diminuírem a velocidade, ou até a parar” | Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

A obra, localizada em uma das áreas mais movimentadas do setor, foi motivada por pedidos dos moradores da região, preocupados com o grande movimento nas imediações. Alguns acidentes já foram registrados no local. “Aqui fica próximo a uma área industrial, passa muito carro pesado”, conta o vigilante Valdinei Bonfim, 58 anos. “E, por conta desses condomínios que construíram aqui, o fluxo de carros cresceu bastante. Precisa ver na hora em que o pessoal está saindo ou voltando do trabalho”.

Professora em Águas Lindas de Goiás prestes a aposentar, Maria Cleide Ribeiro Biângulo, 70 anos, mora há 21 em uma casa de esquina bem ao lado do novo balão. Está animada com a intervenção a poucos metros de sua residência.

“Aqui passam muitos carros vindo da Avenida Hélio Prates e dos moradores desse grande condomínio, sem falar aqueles que usam esse trecho para pegar a BR-070”, detalha. “Aconteciam acidentes aqui porque os carros não paravam na hora de passar nesse trecho. “Então, essa rotatória é ótima, porque vai obrigar os carros a diminuírem a velocidade ou até a parar”.